冷眼集》歷史上從不缺這種人
記者鄒景雯／特稿
藍營八個縣市首長跑到中國去「九二共識」，很稀奇嗎？一點也不，歷史上從來就不缺這種人。在台灣，一八九五年，早有跑到基隆迎接日本皇軍的辜顯榮；在中國，一九三七年之後，也有汪精衛倡議對日親善的「和平運動」。因此，見怪不怪。
要幹出這種事情，通常都很注重「名分大義」。例如，辜顯榮當時的理由就是台灣民主國等暴民搶劫艋舺，所以需要日軍進城維護治安，為的是善良百姓。汪精衛就更理直氣壯了，反正中國絕對打不贏，不如在失敗前議和，這不僅叫曲線救國，尤其是在保護日佔區的人民。
至於今天的八縣市首長，舉著「一個中國」的降伏書上京，口上掛著的，是拚觀光、救經濟，要爭取中國與九二共識縣市對接。自立特區的背後，表面的理由彷彿也是為了人民。
從歷史經驗來看，講人民，並不是絕無成分，但是含水量一向太高。主要的，仍是辜顯榮講得最透徹：「寧作太平犬，不作亂世人。」人不做，去做狗，當然有榮華富貴、吃香喝辣的好處，例如辜顯榮被選為日本貴族院議員，汪精衛因此做了南京國民政府主席兼行政院長，否則沒事「汪、汪」幹嘛！
後世，儘管少不了翻案文章，但是「台奸」、「漢奸」的清算，總是佔據主流位置，看來，這是幹這類事情必須付出的必然成本，在東方價值體系下，尤然。選擇者，多數在世時即有所體認。
回頭看這八名縣市長，最受矚目的新北市朱立倫沒「義無反顧」，改派副市長「共襄盛舉」，想要刀切豆腐兩面光，為什麼？朱立倫果然是學會計的，盤算一番，還想在台灣擁有明天，因此取巧，只做一半。但，選民豈是那麼好唬弄？
這八個縣市的首長全然配合中國的「孤立（蔡英文政府）政策」，成了二○一六年新一批的投共者。投共，正是此一行為的定性。自設「九二共識特區」，在台灣製造「一國兩制」，則是他們的具體實踐。這現象，這八個縣市的選民應該要斟酌了。
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