藍營8縣市首長赴中》俞正聲張志軍 重提九二共識
2016-09-19
〔記者林良昇／綜合報導〕由八名國民黨、無黨籍縣市首長組成的參訪團前往中國訪問，中國全國政協主席俞正聲和中國國台辦主任張志軍昨分別接見，俞正聲致詞時一開始就說：「大家都是堅持『九二共識』的地方領導」，這時來大陸訪問，有著格外重要的意義。
俞正聲表示，大陸堅決支持一個中國原則，而九二共識的核心就是一個中國原則。堅決反對台獨，這是大陸的底線。任何破壞一個中國原則的行為，兩岸人民都不會答應。
張志軍也在會面中強調，來訪的縣市首長共同點是「對九二共識的認同」，明確兩岸城市交流的性質，相關交流合作都可以進行。
新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、花蓮縣長傅崐萁、連江縣長劉增應、新北市副市長葉惠青、台東縣副縣長陳金虎、金門縣副縣長吳成典共八名縣市首長組成的代表團，昨天至北京與俞正聲、張志軍等人會面。
代表團聯合發布新聞稿表示，此行將向大陸方面提出三項主張，一是希望陸方持續採購台灣農特產品、二是擴大兩岸觀光及文化交流、三是透過大陸各地旅遊局與台灣各地方政府建立窗口，行銷優質行程並保障遊客安全，提升旅遊品質。
新聞稿並提到，八縣市將攜手合作，以推動兩岸經濟及農產貿易、擴展文化觀光旅遊、保障旅遊品質及遊客安全三面向，推動兩岸產業優勢互利發展、共存共榮，創造多贏局面，也為兩岸和平做出最大、最有利的貢獻。
國台辦：樂見設計八縣市旅遊產品
中國國台辦昨晚也發布新聞稿，針對上述訴求做出八項回應，主要內容包括樂見並支持八縣市組成「旅遊促進聯盟」聯合設計旅遊產品，並與大陸各地建立聯繫窗口；推動大陸相關企業赴八縣市考察；加強與八縣市產業、文化、人文、青年交流等。
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