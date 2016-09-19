台灣要入聯 宣達團紐約遊行

2016-09-19

〔記者呂伊萱／台北—紐約連線報導〕第七十一屆聯合國大會本週將進入總辯論階段。台灣入聯宣達團與逾五百名台僑於美東時間十七日下午走上紐約街頭，呼籲聯合國正視台灣成為聯合國會員的訴求。民進黨立委谷辣斯．尤達卡、時代力量立委林昶佐與我友邦多明尼加前駐聯合國副常代菲利克斯等人皆參與遊行，以實際行動聲援台灣入聯。

蔡明憲：國際媒體高度關注

此次遊行由台灣入聯行動委員會與大紐約台灣人社團聯合會共同籌辦。入聯宣達團團長蔡明憲表示，十分感謝美東台僑青年號召及籌劃遊行，這次入聯宣達活動已引起國際媒體關注，包括紐約時報、日本媒體、德國之音與香港南華早報等媒體，皆刊出專訪與相關報導，美國三大新聞網之一ＣＢＳ也特別來採訪遊行，可見台灣入聯已引起非常高度的關注，「這一切都是台灣民意的展現感動國際媒體！」

大紐約台灣人社團聯合會組織成員，同時是遊行共同發起人之一的台僑第二代汪采羿表示，為了向全球社群推廣台灣、提升台灣的能見度而舉辦這次遊行。他們的訴求包括台灣應成為聯合國會員，並得參與聯合國專門機構活動等，這些是台灣應得的國際認可。

汪采羿說，身為在美國的台灣人，她對於自己的身分感到非常驕傲，也非常開心這次能和許多熱情的台灣人一起籌辦活動，為台灣奮鬥。

談及台灣與中國認同，汪采羿表示，她相信許多台僑二代和在美台灣人，對台灣的認同遠高於中國；例如里約奧運時，我國仍然被稱為「中華台北」，他們都相當不以為然，因為「台灣就是台灣」，「一邊一國」。

台僑熱烈參與 規模八年來最大

遊行隊伍自紐約聯合國前的哈瑪紹廣場出發，一路沿著四十二街走到時報廣場，隊伍沿途高舉旗幟，並高聲吶喊「Keep Taiwan Free（讓台灣自由）」與「UN for Taiwan（支持台灣加入聯合國）」等口號。這是自二○○八年以來，規模最大的聲援台灣入聯遊行，現場遊行人數超過五百人，紐約市警察也派員維持秩序。

中國施壓 宣達團參訪聯合國遭拒

這次遊行原規劃參訪位於紐約的聯合國總部，但以宣達團名義申請時，卻遭聯合國秘書處以「不是會員國、不是國家」為由，拒絕其進入參觀。

外交部表示，去年十一月起，聯合國總部已全面拒絕我國人持護照申請換證進入參訪，據悉是因為中國向聯合國施壓，外交部已透過管道向聯合國嚴正抗議，持續交涉，要求立即停止此種損害基本權益的不當作法。