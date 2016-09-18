中嘉案再度闖關 學者︰潛藏壟斷、寡占疑慮
2016-09-18
〔記者楊綿傑／台北報導〕遠傳併中嘉一案有不少爭議，其中也包含國內有線電視集團化後的壟斷、寡占等疑慮，如果又有涉及黨政軍條款的考慮，問題層次就會拉高到許多非經濟的因素。學者認為一旦經營者有爭議，還是無可避免會遭壟斷，新政府有必要檢討整體政策。
中正大學傳播學系教授管中祥指出，台灣有線電視財務透明度低，系統業者甚至有權力控制頻道上下架，遠傳產業類別龐大，爭議頻傳，難免會有壟斷疑慮，就如同過去擔心旺中集團有意購併中嘉一樣。新政府應該力促整個有線電視產業財務的透明化，包括對資金來源的嚴格審查。
中原大學財經法律學系教授陳志民認為，中嘉案已經不是單純的市場經濟問題，也涉及言論市場多元化的非經濟議題，遠傳借錢給摩根士丹利基金買中嘉，傳統上認為債權人非股東，原則上對公司不具影響力，雖然國外有研究探討債權人對公司營運的影響力，但從現行公平交易法的觀點來看，併購案件的焦點應該還是放在當事人雙方為宜，如果要加入黨政軍條款等考量，問題就會拉到非經濟的範圍。至於有線電視、數位匯流產業整體制度的問題，需要政府更通盤規劃，避免以個案處理。
外界質疑，中嘉案再度闖關是否為新政府的交易手段，用來彌補徐旭東買單國道收費員補償損失？管中祥說，無法確定蔡英文與徐旭東談了甚麼，可是時機太巧合，這樣的模式的確會引起合理懷疑。管中祥提醒蔡政府，民進黨已完全執政，過去藉口都不存在，推動反媒體壟斷應無困難。
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