形同實質放水 黃國昌批林全向徐旭東低頭
2016-09-18
〔記者陳鈺馥、李欣芳／台北報導〕經濟部投審會將處理中嘉案，時代力量立委黃國昌昨呼籲，行政院長林全勿放水讓紅頂商人徐旭東入主中嘉，一旦徐橫跨電信及有線電視系統，壟斷媒體的結果將對台灣造成嚴重傷害。
童振源︰國道收費員和解方案絕無任何條件或交換
網友則在黃國昌臉書留言，認為徐幫蔡政府解決國道收費員問題，給善意回報是人之常情。行政院發言人童振源昨晚則駁斥，國道收費員和解方案絕無任何條件或交換，請不要以訛傳訛。
「林全膽子那麼大敢放水？」黃表示：「自己不會預設立場，無法苟同網友交換之說。」但行政院或ＮＣＣ若放水讓中嘉案過關，民進黨過去半年來反對行為是耍寶，還是演戲，而徐旭東將成為台灣最大媒體大亨，成就最大的媒體版圖。
「徐旭東根本不具媒體老闆的適格性！」黃國昌指出，遠傳用「以債作股」股權轉讓方式，目的是要規避「有線廣播電視法」黨政軍條款限制，這是媒體併購的紅線，結果徐旭東是用認購公司債，以「脫法行為」來取得中嘉控制權。
「控制通路就可以影響媒體內容！」黃說，從二○一二年反媒體壟斷運動以來，遠傳公司除經營電信業外，現在想跨足有線電視系統商中嘉，台灣珍貴的廣播頻道資源，怎可全被少數人所壟斷。
黃國昌認為，當遠傳掌控系統頻道後，以後台灣有哪一家電視台敢監督徐旭東，遠通電收在ＥＴＣ上尚有五億元罰款不願繳，還有哪家媒體誰敢質疑這些令人不敢苟同的行為，「當媒體掌握在這些紅頂商人手上，以後還有誰敢站出來反對他？」
據了解，不僅時代力量立委，部分民進黨立委先前也對遠傳併中嘉案有疑慮，經濟部投審會未來可望考量各種主客觀因素進行周延、審慎的評估。
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