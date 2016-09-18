堅拒重審 民進黨立委抨擊ＮＣＣ藐視國會

2016-09-18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年一月底國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）以附帶條款方式通過「中嘉轉售案」，當時民進黨立委痛批ＮＣＣ偷渡護航，六十九名綠委連署反對，事後立法院更提案決議重審；如今ＮＣＣ卻不重審，稱要由投審會審理，對此綠委痛批「簡直是藐視國會！」

民進黨立委在一月連署的共同聲明指出，ＮＣＣ一月舉行的公聽會，因多數立委、專家學者未獲邀請，該會無法代表社會多元意見。

聲明強調，遠傳集團係屬政府間接投資的公司，依法不得投資任何有線系統經營，雖然遠傳公司以認購公司債方式，來規避投資股權的規定，但卻實質掌控或干涉中嘉公司，已違反黨政軍退出媒體條款，ＮＣＣ的決議更是背離法律精神。

三月份，在立法院經濟委員會質詢時，民進黨立委陳明文更直接向前經濟部長鄧振中嗆聲，民進黨反對遠傳入主中嘉案，投審會若要強行通過，新政府成立後，「一定會好好和你們算帳的！」

民進黨立委高志鵬也曾在質詢台上質疑，公平會與ＮＣＣ根本聯合起來，量身訂製附加條款來幫遠傳買中嘉解套。

立委︰不重審過去疏失 本會期絕對嚴審預算

對於執政後，新政府ＮＣＣ委員無視綠委所提案決議，民進黨立委黃偉哲痛批：「ＮＣＣ不把國會放在眼裡。」立法院才剛選出新的ＮＣＣ委員，現在他們馬上露出狐狸尾巴，將嚴格把關投審會審中嘉案，新的ＮＣＣ不重審過去有疏失部分，把責任推給投審會，本會期絕對嚴審ＮＣＣ預算。

民進黨立委林俊憲表示，馬政府的ＮＣＣ讓中嘉案通過，雖有附帶條款但非常荒謬，要中嘉每年自行提報告給ＮＣＣ，中嘉是被收購對象怎敢寫實際狀況，條款要求遠傳不能干涉中嘉經營，但中嘉經營人士幾乎由遠傳指派，遠傳已違規定，現在的ＮＣＣ當然要重審。

高志鵬說，遠傳入主中嘉案是不公不義，政黨輪替就是要實踐轉型正義，民進黨在野時反對此案，新的ＮＣＣ對馬政府護航政策卻照單全收，「那要這個ＮＣＣ幹什麼！」