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全球最老！民眾爭睹海獅潛艦

2016-09-18

〔記者張忠義／高雄報導〕海軍配合高雄國際海事展活動，特別在新濱碼頭展出服役超過七十年，全球最老的現役潛艦海獅號，並在昨、今兩天開放民眾登艦參觀，還有海軍最新最大的磐石軍艦也在現場展出，希望藉由民眾親自體驗，支持政府國艦國造政策。

海獅號潛艦於一九四四年十一月下水，一九四五年三月服役，一九七三年自美軍退役，以熱艦方式移交中華民國，如今已經是全球最老的潛艦。

由於新潛艦始終沒有著落，因此即使已超過七十高齡，至今仍在我國海軍潛艦部隊扮演訓練任務，沒有除役計畫，上次海獅軍艦開放參觀已經是十一年前，因此有許多民眾專程前來，希望能一睹這艘「阿公級」潛艦。

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  • 海軍今、明兩天在高雄新濱碼頭開放民眾登艦參觀全球最老的現役潛艦海獅號。 （記者張忠義攝）

    海軍今、明兩天在高雄新濱碼頭開放民眾登艦參觀全球最老的現役潛艦海獅號。 （記者張忠義攝）

  • 民眾小心翼翼進入潛艦，阿兵哥也幫忙扶持。 （記者張忠義攝）

    民眾小心翼翼進入潛艦，阿兵哥也幫忙扶持。 （記者張忠義攝）

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