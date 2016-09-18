全球最老！民眾爭睹海獅潛艦

2016-09-18

〔記者張忠義／高雄報導〕海軍配合高雄國際海事展活動，特別在新濱碼頭展出服役超過七十年，全球最老的現役潛艦海獅號，並在昨、今兩天開放民眾登艦參觀，還有海軍最新最大的磐石軍艦也在現場展出，希望藉由民眾親自體驗，支持政府國艦國造政策。

海獅號潛艦於一九四四年十一月下水，一九四五年三月服役，一九七三年自美軍退役，以熱艦方式移交中華民國，如今已經是全球最老的潛艦。

由於新潛艦始終沒有著落，因此即使已超過七十高齡，至今仍在我國海軍潛艦部隊扮演訓練任務，沒有除役計畫，上次海獅軍艦開放參觀已經是十一年前，因此有許多民眾專程前來，希望能一睹這艘「阿公級」潛艦。