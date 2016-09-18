焦點評論》共機編隊繞台 軍方應有宣示作為

2016-09-18

記者羅添斌／特稿

中國解放軍空軍在九月十二日主動發佈訊息指出，解放軍當日已組織轟六Ｋ、蘇三十、預警機及空中加油機等多型戰機，飛經巴士海峽赴西太平洋進行遠海訓練，更宣稱「空軍將常態化組織航空兵飛出第一島鏈遠海訓練」。

中國軍方這個舉動已非首次，而且不僅是繞經台灣南部的巴士海峽到西太平洋空域訓練，也曾多次繞經台灣北部空域南下，到台灣東部的西太平洋空域訓練，解放軍「南迴北上、北迴南下」，形同宣示：解放軍的軍力已可將台灣環繞在內。

不僅如此，解放軍海軍艦隊也曾多次繞行台灣周邊海域，其用意就是要宣示解放軍已經具備遠洋作戰能力，再配合海航兵力的遠海攻擊，能夠同時在台灣東西兩岸、南北兩端發動攻勢。

受中國挑釁的不是只有台灣，中國艦隊也曾多次繞行日本列島一周，走的雖然是公海，但政治及軍事挑釁意味極強，逼得日本必須密集出動戰機升空、軍艦前往監控，兩國軍機因此難免有空中接近的危險事件，兩國軍艦在海上遭遇，彼此監控警戒，也難保不會擦槍走火。

台灣沒有足夠的籌碼去與中國做軍備競賽，海空軍汰舊換新的速度也難與解放軍相抗衡，面對解放軍戰機及艦隊不斷對台的挑釁動作，除了造成我方人員疲於奔命之外，軍方更應思考，未來若是空中監控、海上遭遇事件密度變高、數量變多時，我方有沒有足夠的能量來支撐應變？一旦發生意外事件時，我方要如何尋求國際力量的支援？

中國希望將美國的力量逐出第一島鏈的目的十分明顯，這也是其戰略部署的一環，欠缺足夠數量新式潛艦的台灣，勢必難以箝制解放軍艦隊的長驅直入，缺乏新式戰機的台灣，也難以壓制解放軍空軍的氣焰，美國若是明智，理應重新思考台灣的戰略地位及價值，畢竟保障了台灣，東亞安全防線才能重新鏈結在一起。