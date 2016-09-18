焦點評論》共機編隊繞台 軍方應有宣示作為
2016-09-18
記者羅添斌／特稿
中國解放軍空軍在九月十二日主動發佈訊息指出，解放軍當日已組織轟六Ｋ、蘇三十、預警機及空中加油機等多型戰機，飛經巴士海峽赴西太平洋進行遠海訓練，更宣稱「空軍將常態化組織航空兵飛出第一島鏈遠海訓練」。
中國軍方這個舉動已非首次，而且不僅是繞經台灣南部的巴士海峽到西太平洋空域訓練，也曾多次繞經台灣北部空域南下，到台灣東部的西太平洋空域訓練，解放軍「南迴北上、北迴南下」，形同宣示：解放軍的軍力已可將台灣環繞在內。
不僅如此，解放軍海軍艦隊也曾多次繞行台灣周邊海域，其用意就是要宣示解放軍已經具備遠洋作戰能力，再配合海航兵力的遠海攻擊，能夠同時在台灣東西兩岸、南北兩端發動攻勢。
受中國挑釁的不是只有台灣，中國艦隊也曾多次繞行日本列島一周，走的雖然是公海，但政治及軍事挑釁意味極強，逼得日本必須密集出動戰機升空、軍艦前往監控，兩國軍機因此難免有空中接近的危險事件，兩國軍艦在海上遭遇，彼此監控警戒，也難保不會擦槍走火。
台灣沒有足夠的籌碼去與中國做軍備競賽，海空軍汰舊換新的速度也難與解放軍相抗衡，面對解放軍戰機及艦隊不斷對台的挑釁動作，除了造成我方人員疲於奔命之外，軍方更應思考，未來若是空中監控、海上遭遇事件密度變高、數量變多時，我方有沒有足夠的能量來支撐應變？一旦發生意外事件時，我方要如何尋求國際力量的支援？
中國希望將美國的力量逐出第一島鏈的目的十分明顯，這也是其戰略部署的一環，欠缺足夠數量新式潛艦的台灣，勢必難以箝制解放軍艦隊的長驅直入，缺乏新式戰機的台灣，也難以壓制解放軍空軍的氣焰，美國若是明智，理應重新思考台灣的戰略地位及價值，畢竟保障了台灣，東亞安全防線才能重新鏈結在一起。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束
- 馬勒卡颱風2:30解除陸警 7縣市大雨特報
- 好運 吃蛤蜊咬到珍珠？
- 「別吵 我在抓怪」逃逸外勞被警收服
- 陳偉殷傷癒復出 20日戰國民
- 撒旦之母 材料易取 恐攻常見
- 自由廣場》何不給校長按讚？
- 自由廣場》雙北可當經濟成長火車頭
- 竹、苗縣等8首長 赴中拚觀光
- 淡水河水高漲 北市大同、新北三重新店警戒
- 阿兵哥沒地方洗澡 金門民宿串連提供免費盥洗
- 郭靜挑戰野子 超怕破音
- 見警毒犯胯下癢 一抓掉出毒品
- 自由廣場》228也要轉型正義
- 啟示錄 倉鼠
- 8千戶一度停電 杉林溪雨冠南投
- 富岡港清漂流木 至少要1週
- 香港雨傘革命電影 強加登雄影
- 魏德不「火」了 仍買廣告謝謝邁阿密
- 中職確認誤判 猿吃悶虧
- 兆豐銀罰金小兒科 巴黎銀89億美元最恐怖
- 度咕撞死人 聯結車司機判1年
- 教育新南向 泰台商與3所大學簽產學合作
- 〈生活大補帖〉男女孩都好 有緣才能相遇
- 遇詐賣場 「HITO本舖」竄升榜首
- 防登革熱 仁德、關廟清孳生源
- 「黃牛」生日開唱 發表3新歌
- 一週大事（9月11日至17日）
- 社工實習生 發想「身障福利地圖」
- 洋基將歡送退休 老爹準備好被噓到爆
- 《健康充電站》憂鬱症保健講座
- 清查不當黨產網站 將重新上線
- 男大生性侵洋學生 16年後…教書睡國中女
- 〈失戀共和國〉別讓愛掏空了自己
- 風雨小 復興撤388人有驚無險
- 台鐵豐富站未驗收就啟用 天花板漏水漏不停
- 受災搶救龜速 澎湖離島爆民怨
- 星期專論》一個外國記者眼中的台灣
- 水門門禁 柯要求聯絡道設限
- 擁槍彈藏警背心 動機不單純
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：焦點評論》共機編隊繞台 軍方應有宣示作為
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分