看問題》買不買M1 國防戰略先定調

2016-09-18

記者涂鉅旻／特稿

國防部明年度預算書內容顯示，蔡英文政府著重於海、空軍發展，調整過去的「大陸軍」建軍思想，但這並不代表陸軍不重要，尤其被視為「現代騎兵」的裝甲部隊，下一代戰力該如何佈局的問題早已討論多時，政府應儘速全盤思考陸軍建軍戰略，如果無力取得理想中的武器裝備，也應儘可能務實妥善現有裝備，而非虛應故事。

根據國防部明年度公開預算，新增預算項目多著重於海軍新型艦艇研製、量產，以及空軍高教機籌獲，陸軍新增預算項目則不見傳聞已久的「M1A1」戰車採購案。但戰車身負陸軍先鋒、登陸及反登陸作戰重任，CM11戰車發生多起事故，更凸顯我國裝甲戰力更新勢在必行。

當然，要向外採購新一代軍武，還需端看老美態度、中國是否攪局，如採購不成，保存、提升現有戰力為首要之務。

根據立委向國防部調閱的資料，我國CM11戰車妥善率為九十四．七％，M60A3戰車妥善率更高達九十六．三％，但軍方此數據正確性恐值得深究。

在裝甲部隊服役過的官兵曾私下透露，各式零附件料件品質是否優良、是否參照ＳＯＰ保修車輛，都影響戰車實戰表現。更甚者，國軍業務未隨著人力短少適時調整，基層簿冊紀錄流於形式，如果數據要「動手腳」，為求逼真，「妥善率還不可以寫百分之百」，因此，除爭取新一代軍備，如何排除冗事，讓部隊得以確實保修，以及我國有無必要維持千輛戰車大軍，都有待進一步討論。

主事者應思考我國到底需要「什麼樣的陸軍」？如何在預算有限，著重發展海、空軍的狀況下，仍保有陸軍精悍戰力？如何讓基層部隊務實不務虛地妥善現有戰力，而非一味地繳交「漂亮」成績單取悅上級長官？這些都端看蔡總統領軍之下、明年初出爐的國軍軍事戰略，開出的藥方是否有效了。