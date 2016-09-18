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主力戰車老舊 立委籲提升性能、檢討數量

2016-09-18

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍CM11戰車今年八月接連發生兩起意外，讓國軍裝甲部隊戰力備受檢驗，對於國軍下一代裝甲主力，立委、學者認為，戰車仍有其必要性，軍方應積極爭取外購或自研自製新一代戰車，但也應同時思考減少主力戰車的數量。

陸軍爭取採購新一代戰車的計畫，由於軍方內部意見不一，並未列入國防部明年度預算，連陸軍內部也有路線之爭，對於我國下一代裝甲戰力該以「CM32」雲豹甲車為主，還是應儘速採購美軍現役「M1A1」戰車加強戰力，各有擁護者。

反登陸 戰車具備威嚇性

民進黨立委蔡適應認為，雲豹甲車和戰車性能和任務不同，雲豹甲車裝甲不夠厚，輪型甲車也無法應付特殊地形。且戰車在反登陸灘頭決戰時，具備相當的優勢與威嚇性，能有效阻絕第一階段持輕兵器登陸的敵軍。

逾千輛戰車 比日本還多

銘傳大學國際事務與外交學程助理教授林穎佑指出，輪型甲車主要用於「快速打擊」，反應速度快，但無法具備戰車重砲打擊威力，因此，輪型甲車和戰車應並存。值得注意的是，國軍擁有一千多輛戰車，還多於日本自衛隊的九百五十輛，導致國軍須花費大量資源保補、維修，因此政府應全盤檢討，在追求新一代戰車的同時，可考慮減少戰車數量，並提升現役戰車火力、命中率和機動性。

蔡適應認為，國軍是否要維持這麼多的戰車「可以討論」，並應提升現有整體戰力。而M60A3等戰車服役已有點久，爭取下一代戰車有必要性，雖明年度未編列預算，但國防部應更努力爭取，並考量要採外購還是自研自製等方向。

國民黨立委呂玉玲認為，我國現有戰車應先計畫性地改造、升級，政府也應檢討是否需維持這麼多輛戰車，並設法留住國防技術人才，以備後續升級、研發工作。

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  • 國軍CM11戰車今年八月接連發生兩起意外，讓國軍裝甲部隊戰力備受檢驗。（資料照）

    國軍CM11戰車今年八月接連發生兩起意外，讓國軍裝甲部隊戰力備受檢驗。（資料照）

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