陸軍擬購120輛M1A1 軍方內部有「異」見
採購案未列入明年度預算
〔記者羅添斌、涂鉅旻／台北報導〕我國陸軍兩型主力戰車車齡都已超過廿五年，難以有效因應共軍威脅，陸軍希望向美採購一二○輛中古的M1A1型戰車來取代，但軍方內部對此購案仍有不同意見，M1A1戰車購案也未列入明年度預算之內。
軍方官員昨晚表示，有關籌建新一代主力戰車，軍方會因應敵情威脅加以檢討，目前CM11及M60A3兩型戰車的妥善率合於軍方要求，也能有效因應當前威脅。
現有戰車落後一世代以上
針對國軍戰車頻出狀況，監察院曾指出，比起先進戰車，我國戰車足足落後一世代以上。國軍現有兩種主力戰車，M60A3戰車是國軍自一九九五年起分批接收美軍汰除的裝備，迄今在台已使用廿年，車齡超過卅年；另國軍自製的CM11勇虎戰車，自一九九○年服役迄今，車齡已逾廿五年。
監院列11月巡察重要議題
監院認為，籌建國軍「新一代坦克（戰車）」已成現階段國軍建軍備戰的重點工作。監院將此列入十一月巡察國防部的重要議題。
軍方官員表示，陸軍M60A3戰車共有四六○輛，CM11戰車則有四五○輛，另有一百輛由M48A3戰車研改的CM12戰車，合計超過一千輛，但無論是哪一型戰車，車齡都至少在廿年以上，面臨汰舊更新。
他指出，扁政府時期，美國當局曾宣佈售台新式的M1A2戰車，但因這型戰車售價太高，我方無法承擔，陸軍轉而希望美方檢整中古的M1A1型戰車賣給台灣，並預估可在二○二○年獲得，但陸軍這項構想在軍方內部出現不同意見，未能列入明年度預算項目。
官員說，依陸軍原有想法，計畫分兩階段獲得M1A1戰車，第一階段為一二○輛，分配給北部兩個裝甲旅更新兵力及裝訓部訓練使用，第二階段則視國家財力，計畫採購八十輛，分配給中部及南部軍團各一個裝甲旅使用。總計需求數量為兩百輛。
是否換裝 軍方看法兩極
官員指出，我國目前主力戰車數量太多，加上一旦台海情勢丕變，共軍部隊攻入台灣本島，在我方已喪失空優的情況下，主力戰車恐難以同時抵擋來自空中及地面的攻擊，建構主力戰車的思維必須與時俱進；但支持更新主力戰車的論調則認為，台灣在遭遇敵軍攻擊時，既有重要橋樑道路恐都已遭攻擊破壞，重型履帶裝甲車輛的越野及涉水能力都比輪型裝甲車好，且防護力仍較輪型裝甲車來得強，換裝主力戰車有其必要性。
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