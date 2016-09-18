兆豐案 政院究責曾銘宗、張盛和

2016-09-18

林全下令 究責層級升高

〔記者李欣芳／台北報導〕兆豐銀紐約分行涉洗錢疑雲遭美國重罰，重創台灣國際形象，由於金管會的初步調查結果，只追究兆豐金前董事長蔡友才的疏失，引發外界批評金管會調查不夠全面、不敢查自己，行政院高層昨透露，閣揆林全下令要將究責層級升高，本週一政院召開的督導小組會議，將決議追究馬政府時期的金管會主委曾銘宗與財政部長張盛和兩位前朝閣員督導不周等責任。

至於如何追究前朝官員的責任疏失？政院高層說，可考慮移送檢調單位或監察院進一步調查，具體的責任疏失與追究，將在週一會議中釐清。

行政院在九月十日召開督導小組會議，認定蔡友才面對美方調查兆豐銀紐約分行涉洗錢爭議，知情卻不處理，疏失責任明確，要求相關部會應立即啟動民事求償訴訟。督導小組會議並認為，兆豐案遭美方重罰，相關部會不能以兆豐銀未依相關規定通報就可免於督管責任，因此要求財政部、金管會最快三週內提出強化督管和監理改進方法，向國人清楚交代。

金管會首波懲處 惹議

金管會在九月十四日公布兆豐銀案首波懲處結果，將兆豐金前董事長蔡友才、前總經理吳漢卿等六人解除職務，但金管會只對蔡友才等兆豐金前後任高層主管開鍘，並未具體檢討金管會自己的責任，連日來引發包括親綠名嘴及綠營支持者批評財金部會官官相護，不敢辦自己人。

行政院昨發布新聞稿表示，針對外界對金管會的調查報告仍有疑義，金管會現在只是發布對兆豐銀案的初步行政調查報告，金管會及財政部主責者對兆豐銀案件行政督導與政治責任仍待進一步追究。林全已要求行政院督導小組本週一開會時進行後續責任釐清與追究。

林全強調，洗錢與內線交易案仍交由檢調專案小組進一步積極偵辦，所有金融洗錢、內線交易或股市禿鷹案，追查沒有上限。

馬朝主其事者 難辭其咎

據了解，先前就傳出有督導小組成員認為，兆豐銀爆發嚴重的內控疏失，身為金融監理機關的金管會，其機制形同虛設，馬政府時期的金管會主其事者，難辭其咎。

政院高層表示，兆豐銀的內控疏失，雖然兆豐銀並未及時通報金管會，但許多過程的細節，金管會都說不知情，事實上金管會不可能完全不知情，而財政部身為督導機關，也有一定的督導責任，馬政府時期的金管會主委曾銘宗與財政部長張盛和，都難逃政治責任的追究。