| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束 馬勒卡預計8：30解除海警！10縣市續發大雨特報
 首頁 > 焦點

兆豐案 政院究責曾銘宗、張盛和

2016-09-18

林全下令 究責層級升高

〔記者李欣芳／台北報導〕兆豐銀紐約分行涉洗錢疑雲遭美國重罰，重創台灣國際形象，由於金管會的初步調查結果，只追究兆豐金前董事長蔡友才的疏失，引發外界批評金管會調查不夠全面、不敢查自己，行政院高層昨透露，閣揆林全下令要將究責層級升高，本週一政院召開的督導小組會議，將決議追究馬政府時期的金管會主委曾銘宗與財政部長張盛和兩位前朝閣員督導不周等責任。

至於如何追究前朝官員的責任疏失？政院高層說，可考慮移送檢調單位或監察院進一步調查，具體的責任疏失與追究，將在週一會議中釐清。

行政院在九月十日召開督導小組會議，認定蔡友才面對美方調查兆豐銀紐約分行涉洗錢爭議，知情卻不處理，疏失責任明確，要求相關部會應立即啟動民事求償訴訟。督導小組會議並認為，兆豐案遭美方重罰，相關部會不能以兆豐銀未依相關規定通報就可免於督管責任，因此要求財政部、金管會最快三週內提出強化督管和監理改進方法，向國人清楚交代。

金管會首波懲處 惹議

金管會在九月十四日公布兆豐銀案首波懲處結果，將兆豐金前董事長蔡友才、前總經理吳漢卿等六人解除職務，但金管會只對蔡友才等兆豐金前後任高層主管開鍘，並未具體檢討金管會自己的責任，連日來引發包括親綠名嘴及綠營支持者批評財金部會官官相護，不敢辦自己人。

行政院昨發布新聞稿表示，針對外界對金管會的調查報告仍有疑義，金管會現在只是發布對兆豐銀案的初步行政調查報告，金管會及財政部主責者對兆豐銀案件行政督導與政治責任仍待進一步追究。林全已要求行政院督導小組本週一開會時進行後續責任釐清與追究。

林全強調，洗錢與內線交易案仍交由檢調專案小組進一步積極偵辦，所有金融洗錢、內線交易或股市禿鷹案，追查沒有上限。

馬朝主其事者 難辭其咎

據了解，先前就傳出有督導小組成員認為，兆豐銀爆發嚴重的內控疏失，身為金融監理機關的金管會，其機制形同虛設，馬政府時期的金管會主其事者，難辭其咎。

政院高層表示，兆豐銀的內控疏失，雖然兆豐銀並未及時通報金管會，但許多過程的細節，金管會都說不知情，事實上金管會不可能完全不知情，而財政部身為督導機關，也有一定的督導責任，馬政府時期的金管會主委曾銘宗與財政部長張盛和，都難逃政治責任的追究。

廣告
  • 兆豐銀紐約分行涉洗錢案，金管會首波只懲處兆豐金前董事長蔡友才等人，閣揆林全下令要將究責層級升高，督導小組會議將追究馬政府時期的金管會主委曾銘宗（右）與財政部長張盛和（左）督導責任。（資料照）

    兆豐銀紐約分行涉洗錢案，金管會首波只懲處兆豐金前董事長蔡友才等人，閣揆林全下令要將究責層級升高，督導小組會議將追究馬政府時期的金管會主委曾銘宗（右）與財政部長張盛和（左）督導責任。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兆豐 兆豐案 張盛和 曾銘宗 林全 究責 金管會 馬政府
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式酥炸豬排蓋飯
濃郁咖哩雞
認識常見義大利麵
家中鍋子買對沒？
轉寄

標題：兆豐案 政院究責曾銘宗、張盛和


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月18日‧星期日‧丙申年八月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.