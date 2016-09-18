國民黨脫售日本東京大樓

2016-09-18

東京貿易中心 積極找尋新買家

〔駐日特派員張茂森、記者施曉光、曾韋禎、李靚慧／綜合報導〕國民黨於一九九三年以一百廿億日圓購買坐落於日本東京都港區三田一丁目二之十八號的「東京貿易中心」大樓（ＴＴＤ大樓），近年來三度傳出對外出售，去年底甚至透過中信集團在東京向不動產業者發出公開招標信息，但目前黨產出售事宜由台貿中心極密積極進行，初步求售價格為四十五億日圓。

國民黨文傳會副主委胡文琦昨晚證實確在出售ＴＴＤ大樓，但稱該棟大樓目前市值至少一百多億日圓，目前並沒有人出價，出售案陷於僵局。

黨產會：未認定就處分可罰3倍

政院不當黨產處理委員會發言人施錦芳表示，只要經委員會認定是不當黨產後，就能要求國民黨返回給國家；若國民黨在未經認定前就處分財產，可罰處分價額一到三倍。她呼籲海外買家，若明知這是黨產，就不宜介入，避免孳生不必要的糾紛。

國民黨在東京的ＴＴＤ大樓面積共有一五七九．六九平方公尺（四七七．八五坪），為地下一層、地上九層的鋼筋水泥建築物，一九九二年四月完工，翌年賣給國民黨，當時的管財人為劉泰英，簽約人為台灣貿易公司的社長。目前的ＴＴＤ大樓一樓由全家超商使用，二到三樓名義上是由台灣貿易中心使用，大樓內也有台商，九樓則做為出租宅。

ＴＴＤ大樓目前的管理人為江丙坤的姪女江玉真，而江丙坤則為中信集團旗下的日本「STAR銀行」的老闆。目前根據相關方面提供的資料顯示，目前每年的租金收入約為兩億五千萬日圓，獲益率年大約是六％。

當年出售大樓給台貿的日本不動產公司是「日本ビルプロジェクト株式會社」，此公司三年後已整理清算並且解散，其中一部分人員另成立一家不動產公司，也是目前表明想再購回該大樓的日本公司。

45億日圓求售 藍營稱值逾百億

據這家公司的負責人表示，幾年來ＴＴＤ大樓大約有三次對外求售的動作，最近的一次是去年底透過中信集團，並發出想要以公開招標方式進行買賣的信息，但中信集團後續沒有進一步動作。

對於上述有關中信的訊息，記者多次連絡中信，至昨晚截稿前，仍無法聯繫上發言人。

但是ＴＴＤ大樓出售的計畫並沒有改變，只是出售行動轉為保守，據相關人士透露，管理ＴＴＤ大樓的「台灣貿易株式會社」曾堅持將公司和大樓建築物做為配套一起出售，但日方買家手上的報表只有公司的「收」而沒有「支」，不知道是否有負債，因此只肯購買建築物，而讓買賣沒有如期順利。

當時出售ＴＴＤ大樓的日方代表說，當年國民黨以台灣貿易公司的名義購買該大樓時，報上所的是一百廿億日圓成交，事實上他們收到的只有八十億日圓。該買賣當時是由日本的「三菱商事」負責，中間落差大約四十億日圓，到底被誰拿走，至今也是一團謎。