馬勒卡逼近 水利署籲民眾適度儲水備用
2016-09-17
馬勒卡颱風海上陸上颱風警報昨天發布，經濟部災害緊急應變小組及水利署提醒，馬勒卡可能影響北部及東部，甚至再往南擴展，目前已針對警戒流域包括石門、翡翠及淡水河流域，完成水情中心視訊演練及協調，新店溪上游水濁度可能升高，影響大台北地區水源，呼籲民眾適度儲水，以備不時之需。
昨晚7點石門水庫大壩水位是242.89公尺，距離滿水位245公尺僅剩2.11公尺，水利署北區水資源局為了調節水位、維護大壩安全，昨晚10點起以排洪隧道每秒200立方公尺進行調節性放水，預計降至242公尺就停止排洪。（記者楊綿傑）
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