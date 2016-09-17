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馬勒卡暴風圈觸東半部 台中以北風雨漸增強
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台東天空再現火燒雲

2016-09-17

才剛送走莫蘭蒂，馬勒卡颱風又逐步逼近台灣，昨天傍晚台東天空火燒雲再現，讓不少市民想起尼伯特風災當時狂風驟雨的情景，十分憂心。

台東氣象站解釋，這是颱風7級暴風半徑尚未進來，高層雲先進來，由於傍晚太陽距離較遠，光折射只剩波長較長的紅光，因此天空紅通通，而其火燒雲依颱風進來的時間、位置及角度，有不同程度的色澤。（記者王秀亭）

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  • 馬勒卡颱風又逐步逼近台灣，昨天傍晚台東天空火燒雲再現，讓不少市民又想起尼伯特風災的情景，不禁憂心起來。（記者王秀亭攝）

    馬勒卡颱風又逐步逼近台灣，昨天傍晚台東天空火燒雲再現，讓不少市民又想起尼伯特風災的情景，不禁憂心起來。（記者王秀亭攝）

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