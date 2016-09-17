2016-09-17

才剛送走莫蘭蒂，馬勒卡颱風又逐步逼近台灣，昨天傍晚台東天空火燒雲再現，讓不少市民想起尼伯特風災當時狂風驟雨的情景，十分憂心。

台東氣象站解釋，這是颱風7級暴風半徑尚未進來，高層雲先進來，由於傍晚太陽距離較遠，光折射只剩波長較長的紅光，因此天空紅通通，而其火燒雲依颱風進來的時間、位置及角度，有不同程度的色澤。（記者王秀亭）