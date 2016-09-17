學校風災損失破3億 高雄最嚴重

2016-09-17

〔記者林曉雲、方志賢、邱芷柔／綜合報導〕教育部公布莫蘭蒂颱風學校災損最新統計，截至昨天下午已有六○三校所回報，包括大專十二校、高中職八十三校、國中九十九校、國小三六三校、幼兒園四十二校、館所三所及高雄市所轄體育場館一筆，災損金額初估三億一千五百餘萬元，其中又以高雄災情最嚴重，有二百廿八所學校災損。

莫蘭蒂颱風重創高雄市校園，其中又以鳳山中正國小、正興國中及蚵寮國小三校損失最慘重，包括防水防漏斜屋頂全毀、網球場鐵網圍籬損壞及鐵架屋頂被吹壞，全市預估災損金額為一億五千三百四十一萬元。

高市教育局表示，災後已陸續請國軍協助校園復原工作，昨又出動七百多人至四十一所學校支援校園清理，也請學校同步動員家長、行政、志工及鄰里人力，務必週一前恢復校園環境，以不影響教學進度和師生安全為最優先目標。

同樣災情慘重的屏東，屏東大學的教職員工、校友，昨天在假期一早返校察看，並開始協助災後復原工作。

教育部提醒，各級學校注意豪大雨、強風可能帶來的災害，預先將圖書、電器用品、電腦等重要器材搬離易淹水的地點，如二樓以上高處。