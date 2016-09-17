風災農損續增 政院研擬試辦收入保險

2016-09-17

〔記者吳欣恬、李欣芳、編譯孫宇青／綜合報導〕強烈颱風莫蘭蒂造成全台農業損失達七億二二一六萬元，除了高雄市、屏東縣、金門縣等受災嚴重縣市公告辦理現金救助和低利貸款，為因應極端氣候、保障農民收入，農委會今年將開賣梨和芒果的農業天然災害保險，釋迦和水稻的政策保單也在規劃中，水稻部分不排除強制納保。

回報以高雄市4.68億最嚴重

目前莫蘭蒂農損回報以高雄市四億六八二三萬元最嚴重，其次是屏東縣一億二九七八萬元，澎湖縣四九三四萬元，台東縣損失二七三六萬元，以及台南市一六八七萬元。

受損農作物主要為芭樂，被害面積一六○四公頃，損失金額二億四九一四萬元，其次分別為棗、香蕉、蓮霧及食用番茄等損失金額較多。其他還包括青斑及吳郭魚等漁產損失二千餘萬元，及一億一九○六萬元的民間設施損失，包括高雄市和屏東縣的農業設施、屏東縣的畜禽舍以及澎湖縣定置網。

行政院昨表示，今年七月台灣受尼伯特颱風影響，台東主要受損作物釋迦受害面積四千四百六十三公頃，受害程度卅五％，部分受災慘重農民必須重新種植果樹，未來三年恐無收入，為協助農民因應天然災害及價格崩跌風險，農委會目前正積極研擬「釋迦收入保險試辦方案」草案，預計明年釋迦產期前試辦，保障農民所得。

行政院表示，全球氣候變遷，颱風、豪雨等異常天氣漸趨頻仍與劇烈，政府雖有天然災害救助制度、低利貸款等相關救濟措施，但仍有必要以各種農業保險機制彌補救濟制度的不足，穩定農民收入。

農委會去年試辦宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、台中市、嘉義縣等五縣市高接梨的農業天然災害保險，今年將擴大至全台所有梨種，同樣有災害救助連結和實損實賠兩種，芒果保單也正在研擬中，可望於今年底開賣。

莫蘭蒂登陸中國 已釀10死

莫蘭蒂颱風掃過南台灣後，十五日凌晨三時在中國福建省廈門市翔安區沿海登陸，為福建、浙江兩省帶來嚴重災情。

截至十六日早上，福建省已有七人死亡、浙江省三人死亡、十一人失蹤。福建受災人數超過七十萬，逾卅三萬人被迫遷移家園避難，房屋倒塌一千六百多間，泉州逾八百年歷史的古橋遭洪水沖垮。

廈門則有貨船被吹往金門，機場還有一架波音七六七飛機被風吹跑，撞到停機坪旁邊的圍欄，卅五萬棵行道樹倒塌等。估計福建直接經濟損失逾十六．六億人民幣，浙江則為十一．七四億人民幣。