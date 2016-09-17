強颱重創澎湖農漁業 定置網毀 海鱺死

2016-09-17

肆虐5小時 農漁災損近億元

〔記者劉禹慶、吳欣恬／綜合報導〕農委會昨天公布最新莫蘭蒂颱風農損，澎湖縣農漁業受創慘重，災損金額躍居全國第三位，主因是造價千萬的定置網，有五組不堪強風巨浪全毀，光是定置網的損失就達四千五百多萬元。業者表示，事先就知道莫蘭蒂颱風來勢洶洶，因此每組定置網都丟下數千包、重達上噸的沙包加強固定，不料颱風帶來湧浪過大，仍將網具連根拔起，離島七美主要農作物火龍果也全毀，農漁損失恐怕上看億元。

莫蘭蒂颱風從台灣本島擦邊過，澎湖十四日下午四點半開始感受到颱風威力，晚上十點左右風雨稍歇，但僅僅五個小時，就對七美、望安等離島及定置網、箱網養殖業者造成重創。

重災區是鎖港定置網，利用潮汐變化設置的定置網，每組要價八百至上千萬元，放置在鎖港外海的五組定置網，在莫蘭蒂颱風過境後全毀，昨日漁民察看，欲哭無淚。

養殖業也陸續傳出災情，菜園內海有一戶海鱺戶，因不堪颱風海水擾動及養殖密度過高，上千尾五公斤的海鱺成魚死亡，損失約二百萬元。

此外，七美、望安、東吉、花嶼等離島都傳出屋毀、停水停電災情，現仍加緊恢復家園；七美鄉近年來大力推廣種植的愛情果火龍果，也受到颱風影響全數折斷，災損面積達二．七五公頃。

漁業署指出，國內定置網設施總共六十三組，莫蘭蒂颱風來襲時共有廿二組未收，其中八組受損，包括澎湖五組、花蓮一組以及台東兩組。另外，屏東兩組已收的定置網也有些微損壞。

漁業署表示，國內定置網主要集中在台灣東海岸，在黑潮流經之處，陷阱式捕撈各種洄游性魚類，一組造價數千萬元，價格如此高昂的主因是定置網的固定繩需打到海底下定位，避免隨海流漂走。

業者表示，事先就丟下數千沙包加強固定，但網具仍被連根拔起，目前當務之急是先將舊網撈起，再添購新網佈網。