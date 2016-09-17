颱風又來 蘭嶼人無奈說習慣了

2016-09-17

馬勒卡颱風將襲台，在台灣東南海面的綠島、蘭嶼最接近馬勒卡颱風，昨天已帶長浪。一週內連兩個颱風報到，蘭嶼鄉民無奈地說：「已習慣與颱風為伍。」馬勒卡颱風路徑往北，反而擔心在台北工作的子女，希望「颱風趕快往日本去」。

莫蘭蒂颱風13、14日為綠島、蘭嶼及台東縣帶來強風豪雨。經搶修，蘭嶼機場昨天已可正常起降，綠島南寮漁港的紅燈塔不敵強風傾斜，在半空中搖搖欲墜，兩鄉也一度大停電，不過現均已修復。（記者張存薇）