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馬勒卡暴風圈觸東半部 台中以北風雨漸增強
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雙颱接力 漂流木塞富岡港

2016-09-17

一連下了好幾天豪大雨，台東昨天終於放晴，因莫蘭蒂颱風強襲，富岡港入港處紅燈塔損毀掉進大海，港區路面也布滿大大小小雜物、漂流木，航道上則有許多漂流木載浮載沉、航行受阻。昨天更因改吹東北風，不少漂流木湧進第一泊區，部分漁船動彈不得，岸邊消波塊也堆滿粗大漂流木。

台東縣政府農業處原訂昨天下午僱工清漂流木，但因馬勒卡颱風警報持續發布，海邊風浪逐漸增強，只好暫緩；待風浪許可，大型怪手將儘快進駐吊掛。（記者張存薇）

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  • 富岡港第一泊區有不少漂流木。（記者張存薇攝）

    富岡港第一泊區有不少漂流木。（記者張存薇攝）

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