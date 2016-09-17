數10顆上噸巨石被拋上岸 佳樂水重創 1個月才能復原
2016-09-17
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣滿州鄉受莫蘭蒂颱風重創，鄉內仍有近半數未恢復水電及通訊，著名的佳樂水風景區有數十顆上噸重的巨石，被強風巨浪拋上岸際，遊園車候車區宛如被轟炸全毀，充分見證十六級強風的威力，滿州鄉長余增春沉痛表示：「至少要花一個月整理。」
龍磐雷達「球」 吹落一顆
恆春半島這次受強風摧殘，滿州鄉東海岸受創嚴重，先是知名墾丁龍磐雷達「球」兩顆被吹落一顆，昨天記者深入佳樂水風景區，發現數十顆以噸計的巨石，被狂風巨浪捲上岸；通往園區末端瀑布的車道，到處都是石塊及步磚碎裂，完全無法通行。
園區入口處的遊園車候車亭直接面對海岸，窗戶玻璃無一存在，內部的辦公桌早已不知去向，候車區堆滿漂流木及礫石，宛若廢墟。
「這次風災對我們是浩劫！」余增春表示，目前鄉內民生問題未完全解決，會先請廠商將佳樂水的道路清空，巨石及毀損部分有待時間整頓，一個月內暫時不會開放園區供遊客參訪，希望各界體諒。
至於龍磐雷達「球」，軍方動員整理周邊毀壞的圍牆，對於路過遊客拍攝嚴加管制，受損狀況也三緘其口。
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