一個連假兩個颱風…台鐵今中午前 停駛北迴與宜蘭線
2016-09-17
〔記者吳亮儀／台北報導〕馬勒卡颱風侵台，台鐵北迴線、宜蘭線今天中午十二點前停駛，花東線也僅部分路段行駛；高鐵則維持正常營運。另外，國道五號今天下午三點到晚間八點高乘載管制昨晚則已取消。
高鐵維持正常營運
北台灣恐受馬勒卡颱風嚴重影響，台鐵表示，今天中午前除北迴線、宜蘭線各級列車全部停駛外，花東線上行列車自新左營站、台東站開往終點站花蓮站的各級列車正常，其餘停駛。下行列車以花蓮站為始發站，開往台東站及新左營站各級列車正常，其餘列車停駛。
航空方面，今天國內、國外航線也有許多異動。國內線復興航空台北各航線航班全天取消，華信、立榮、遠東、德安也有多個航班取消。國際線方面，華航桃園─石垣島延後起飛、遠東太原─松山也延後起飛。民眾出發前務必先確認航班是否取消或延後。
因馬勒卡颱風來襲，國道五號昨天下午到傍晚間北上路段開始壅塞，高公局分析主要是颱風影響宜花東一帶，許多民眾提早回台北，時速一度不到四十公里。
國五北上高乘載 今取消
高公局表示，考量高乘載作業人員安全與檢查不易，取消今天下午三點到晚間八點國道五號北上高乘載管制。至於明天連假最後一天，將視天氣及交通狀況再決定。
高公局預期，今天將有一波北返車潮，車多路段出現在國道一號北上斗南至埔鹽系統、豐原至后里、新竹系統至竹北，國三北上南雲至中興、草屯至霧峰、沙鹿至大甲、竹南至香山，建議用路人避開壅塞路段。
馬勒卡颱風也可能影響東部與東北部的公路系統，公路總局指出，會視風雨狀況陸續發布預警、警戒，包含台二線北部濱海公路、台九線蘇花公路與北宜公路、台九甲線烏來路段、台七線北橫公路、台七甲線等。其中，北部濱海公路部分路段易受浪襲，除了加派人力定時巡查及交通管制，呼籲用路人避免行駛。
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