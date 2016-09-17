無水斷電又缺油 小琉球撐過50小時

2016-09-17

電線桿幾全倒 五分之一戶數仍停電

〔記者葉永騫／屏東報導〕莫蘭蒂颱風重創屏東離島小琉球，全島近五十個小時幾乎沒水無電，連加油站也無電可以加油。相關人員及大型機具昨天下午搶進，總算恢復自來水及電信、加油站的運作，但仍有約五分之一戶數還在停電。

請海巡派船 載維修人員登島搶修

小琉球在颱風過境時最大瞬間陣風破十七級，全鄉大部分的電線桿幾乎被吹倒，造成全島大停電。由於風浪太大、交通船無法航行，縣長潘孟安前天特別請海巡署調派船隻載送台電、電信等人員先到小琉球搶修，恢復了碼頭等地區的電力，但是全島大部分仍是沒水沒電，通訊也受阻。

潘孟安昨天上午搭乘交通船到小琉球視察災情，琉球鄉長陳隆進說，有數艘竹筏小船沉沒及受損，公船吉祥如意號也損壞，許多民宿及住宅遭到破壞，樹木傾倒，白沙國小禮堂及許多設備毀損嚴重，目前先處理傾倒樹木讓道路能通行。

百年古厝被吹倒 所幸人平安

琉球鄉民陳新榮說：「從沒看過這麼大的颱風，我家的百年古厝全被吹倒。」左鄰右舍損害都很嚴重，道路電線桿及路燈都被吹斷，真的很恐怖，所幸人員都平安。

潘孟安表示，已請台電調派其他縣市的工程人員協助屏東救災。而在交通船恢復行駛後，大型機具已送進小琉球，工程人員努力搶修相關民生設施。截至昨晚九時，小琉球的自來水及電信、加油站已正常運作，停電戶數則從四千八百一十二戶減為九百卅四戶，正漏夜持續搶修。