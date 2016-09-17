少棒發源地遭埋／家毀了 紅葉村人淚崩
卅餘戶不堪居住 重建路迢遙
〔記者王秀亭／台東報導〕「我家毀了！」前日緊急撤離的台東縣延平鄉紅葉村民，昨天上午一見道路搶通，陸續回家查看，才發現住了五、六十年的家被土石流毀了，忍不住淚崩，憂心重建之路。由於不堪居住的受災戶達卅餘戶，延平鄉公所協調台東戒治所，災民暫時入住懇親宿舍。
爆發土石流前 幸緊急撤離
莫蘭蒂颱風十五日為台東帶來豪大雨，少棒發源地延平鄉紅葉村十五日清晨五時許發現部落上方山區嚴重走山，野溪爆發土石流，村長胡再福緊急廣播全部撤至桃源村。胡再福說：紅葉住了幾十年，第一次遇到這麼嚴重的災情。
住幾十年 第一次這麼嚴重
受災主要是一至三鄰住戶，最後一個撤離的延平鄉公所秘書胡武仁，住家在二鄰最上方，首當其衝，撤離前已見土石泥流湧入住家。昨天上午回家，發現二鄰廿餘戶全數被土石流摧毀，一、三鄰部分住戶，連派出所和活動中心也同樣受災。
延平鄉長胡榮典表示，前天下午三時許最後一批人員撤離紅葉村時，拍照回傳鄉公所，災情還沒這麼慘重。昨天上午帶著擔憂一整晚的村民回家探視，大家見到殘破家園，都傻了眼。
由於房屋已不堪居住，經協調設備齊全的台東戒治所，部分災民暫時住在戒治所懇親宿舍裡或巴喜告教會，有部分居民選擇依親。
五十八歲簡裡花昨天上午在孫女攙扶下，涉水走回位於一鄰的住家，見住了近四十年的家被土石流侵入，整棟平房只見屋頂，連門都看不到，家裡的冰箱、發電機、音響也都沖到馬路上，直說：「還沒回村前，心想再慘也只是把路上的泥流清走，現在真不知該怎麼辦。」
野溪釀災 鄉長怨縣府無作為
胡榮典抱怨，這條野溪曾在八七水災時受災，但情況未如此嚴重，近廿年只要一下大雨，野溪就不斷出水，上方林地道路不斷下陷，居民、鄉代會及鄉公所不斷向上反映，但一直無所作為。後續該如何善後，將與縣府、原住民族委員會等相關單位討論，找出最佳的處理方案。
紅葉少棒紀念館 躲過一劫
比較幸運的是，紅葉國小、紅葉少棒紀念館位於下方，土石流被前方住家擋住，躲過土石流危機。學生及紅葉少棒隊連假過後，將暫時在圖書館、活動中心上課、訓練。
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標題：少棒發源地遭埋／家毀了 紅葉村人淚崩
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