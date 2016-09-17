潛艦設計 台船：軍方已編30億經費

2016-09-17

〔記者黃旭磊／高雄報導〕台船董事長鄭文隆昨出席第一屆「高雄國際海事船舶暨國防工業展」開幕式，他在受訪時強調，軍方編列近三十億元設計研發自主潛艦，明年可能投入製造。

船舶暨國防展 雄三登場

現場除展出「雄三飛彈」及中科院研發「海劍羚飛彈系統」，義大利三五○噸迷你潛艦解剖模型也首度公開亮相。

台灣區造船工業同業公會理事長韓碧祥表示，希望各界對台灣海事船舶產業有信心，一舉衝破年產值八百億大關。

鄭文隆說，軍方已編列廿九．九七億元設計潛艦經費，明年可能投入製造，國內製作載台沒有問題，從民國九十年起就進行國防自主潛艦研發計畫（ＩＤＳ），「台船有三百七十多名船舶設計人員，擁有全台超過七成設計人才，必須擔下這樣（製造潛艦）的任務」。

鄭文隆強調，台灣過去從沒做潛艦，所需特殊鋼板及螺絲由中鋼製造，至於潛望鏡等關鍵設備，製造有問題，「未來七到八年必須找外國顧問」。

全球最大壓力容器製造商之一的銘榮元實業，這次首度展出以高強度HSLA-80合金鋼材製作之小尺度實體模型，HSLA-80具有高強度、易施工等優點，採用中鋼鋼材並經過水下震爆測試，預期將是國造潛艦壓力殼主要材料。