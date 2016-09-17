葛來儀：美相信兩岸有可靠溝通管道
2016-09-17
〔駐美特派員曹郁芬／華府十五日報導〕對於兩岸問題，美國學者葛來儀今天表示，美國在蔡英文總統當選後不如兩千年介入調停之深，中國也不像扁政府時代給予美國那麼多的壓力，一方面是中國國家主席習近平有信心可以自己管理兩岸問題；另一方面是美國也有信心，兩岸有一定可靠的溝通管道。
美國戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）與布魯金斯研究所今天共同就蔡英文政府的兩岸政策舉辦研討會，台灣也有多位學者受邀。與會的美國學者多半肯定蔡英文對兩岸政策的處理，認為蔡政府至今信守沒有意外的承諾，務實處理兩岸關係，情況比他們預期的要好。
美智庫學者肯定蔡務實處理兩岸
葛來儀說，美國沒有被捲入九二共識或一個中國原則的爭議中，只是重申美國基於三公報和台灣關係法的一個中國政策，甚至還有官員提到對台六項保證，如果美國相信兩岸沒有可靠溝通管道，未來就會扮演更積極的角色。未來最重要的觀察是中國對台施壓程度和性質，在經濟和外交上會對台灣採取什麼手段。
布魯金斯研究所東北亞中心主任卜睿哲認為，蔡英文已經處理了九二共識，但北京還繼續要求蔡公開承認九二共識。在完全清晰與完全模糊中間有各種光譜的回答，北京是否改變了對蔡政府的期待？
ＣＳＩＳ資深顧問張克斯表示，習近平牢牢地控制著對台政策，習的觀點很堅定，但也願意在手段上展現某些彈性。對於兩岸關係的發展，他擔心的是中國內部總有聲音主張，中國已經給予台灣許多經濟誘因，但在核心的主權問題上，中國沒有得到任何回報，而過去主張兩岸交往的胡錦濤陣營都會辯稱，至少在經濟上，中國是受益者。蔡總統上台後，台灣的經濟政策有調整，包括南向政策在內，中國內部認為兩岸交往，中國一無所獲的聲音會更大，他不確定習近平要花多大功夫去說服這些人。
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