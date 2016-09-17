看問題》G20後的習近平

2016-09-17

記者鄒景雯／特稿

蔡英文政府決定派員前往蒙特婁，準備參與這次的國際民航組織（ＩＣＡＯ）大會，三年前，馬英九政府首度與會的貴賓（Guest）模式，事實上已是委曲求全的結果，當時甚至被國際法學者抨擊為「貴賓狗」之辱。三年後的今天，這考驗再度臨門，習近平對於政黨輪替後的台灣新局，如何因應？取決於他的自信。

九月上旬在中國杭州召開的G20會議順利閉幕後，許多東亞的觀察家認為，這次峰會給東道主習近平帶來權力鞏固的效果；因為在此之前，於夏天舉行的北戴河會議，中國共產黨高層間就外界一些關注的焦點，包括黨內接班人等等權力分配的敏感問題，傳出了諸多訊息，然會終並未達成共識，顯示習近平的挑戰仍然巨大。

G20後的習近平，如果比較步履輕鬆，那麼看待台灣問題應當要氣定神閒一些。今年十月，中共將召開六中全會，十一月美國總統大選，明年又將舉行中共十九大，決定政治局常委人選，這一連串的重要議程需要逐一鋪排，就不宜在境外多開戰場，尤其當美日已決定共同巡弋南海，穩定兩岸之間的冷和局面，應是北京的首選。這時如果在ＩＣＡＯ事件上過度激化並升高台灣的仇共意識，必然會限縮蔡英文日後可能的彈性空間，這將徹底違背中國的對台「和統」戰略。相信中南海的智囊必知此事的分寸拿捏至關緊要。

其實，上次大會的貴賓模式，雖是馬英九接受「九二共識」的交易產物，現在蔡英文並未點頭這四個字，然當年台灣外交部已經分別爭取到美國、歐盟及地主國加拿大支持我國成為ＩＣＡＯ大會觀察員，是馬英九「顧念」中國情緒，因此自動棄甲曳兵。換言之，以「中華台北」為名，又是個什麼地位都不是的貴賓，內行人都知道對台灣真是情何以堪。如果今年台灣連這個都要被刁難，中國等於與此間的全民下戰帖。

反之，北京如果大氣一點，就援用三年前的模式，而蔡英文政府基於務實參與至上的原則套用了，在台灣內部，自然會有「貴賓狗」的抨擊再起，對岸也不必擔心民進黨會得分。因此，順水推舟，何樂不為？

回到台灣的角度，政府當局對於民航局此次的蒙特婁任務，前後方的指揮體系一定要如臂使指，步步為營，切不可再犯五月間世界衛生大會（ＷＨＡ）的錯誤，小國的優勢在靈活，刁鑽絕不可少。