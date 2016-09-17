邀請函尚未收到 我仍將赴ICAO大會
〔記者蘇芳禾、陳鈺馥／台北報導〕國際民航組織（ＩＣＡＯ）大會將於九月廿七日至十月七日於加拿大蒙特婁舉行，據了解，我國目前還未收到邀請函，不過府院仍審慎樂觀，規劃由民航局長林國顯率外交部、華航、長榮等民航業者代表於九月廿六日抵達蒙特婁，希望在與各方達成默契的狀態下，以適當身分與會。
已與各方達成默契 不致「不得其門而入」
ＩＣＡＯ大會每三年舉行一次，上一次大會是在二○一三年，我國在距離大會前兩週收到邀請函，並以大會主席特邀貴賓（Guest）身分與會，然而今年ＩＣＡＯ將在兩週後登場，但我國尚未收到邀請函，不過據了解，已與各方達成默契，不致發生「到了現場卻不得其門而入的狀況」。
歐巴馬曾簽署法案 挺台灣參與ＩＣＡＯ
美國總統歐巴馬七月簽署了支持台灣參與ＩＣＡＯ的法案，歐巴馬在聲明中指出「美國完全支持台灣，在不要求以國家身分參與的國際組織中的會員資格。」這項法案要求美國國務卿凱瑞，促使國際民航組織在會議中給予台灣「觀察員」資格。
相關人士研判，ＩＣＡＯ現任秘書處秘書長柳芳為中國籍，加上美中關係緊張，因此美國希望台灣能夠以「觀察員」身分參與ＩＣＡＯ的機率不高，但若是以Guest或其他身分或許還有機會，蔡政府也持續對中國釋出善意。
總統府發言人黃重諺表示，有關我國參加國際民航組織一事，是我國本於對國際航空飛航安全的關切與責任，尤其我國每年有五千八百萬旅客的航空運送與超過一百五十萬航次的航管服務，相關組織的參與不僅對於台灣，對於國際社會尤其在航空事務與飛航安全上非常必要。對於許多國家的全力協助，我方也表示感謝。
代表團由民航局長領軍 外交部官員隨行
對於能否參與ＩＣＡＯ大會，外交部發言人王珮玲表示，仍持樂觀看法。外交部指出，按往例代表團團員以民航局為主，也會有外交部官員隨行，我駐外各館處目前仍積極向駐在國各界說明，我方希望能夠專業、有貢獻參與ＩＣＡＯ大會的訴求，以爭取國際社會的廣泛了解及支持。
外交部說，如果ＩＣＡＯ能夠接納台灣，以雙方都能接受的適當方式及身分參與，將有助提升全球民航安全與便利，可讓台灣為全球飛航作出貢獻，形成台灣、ＩＣＡＯ及全球三贏的局面。
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