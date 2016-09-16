連夜搶修 仍有38萬多戶停電

2016-09-16

〔記者李欣芳、蘇芳禾、陳薏云、葉永騫、蔡宗憲、林曉雲／綜合報導〕莫蘭蒂颱風遠離台灣，中央災害應變中心統計，全國有五十一人因颱風受傷送醫，高雄市一名五十八歲陳姓台籍漁工落海身亡，全台近百萬戶停電、曾停水戶數七十七萬餘戶，電力部分，待修復卅八萬兩千餘戶，待復水卅六萬一千多戶。另路樹、市招倒塌等災情共計六八五八件。

全國受災學校數共二八○校所，包括大專七校、高中職五十四校、國中四十校、國小一六九校、幼兒園七校、館所二所及高雄市教育局通報轄屬運動場設施一筆，災損金額粗估一億一千五百多萬元。受災學校數以高雄市一一六校所較多，屏東縣六十九校所次之，台南市五十五校所再次之。

總統蔡英文也到屏東勘災，指示台電加快修復供電進度，從高雄調派抽水機加快抽水速度，恢復居民生活。