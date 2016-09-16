| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中颱馬勒卡逼近 氣象局預計8：30發陸警！
 首頁 > 焦點

連夜搶修 仍有38萬多戶停電

2016-09-16

〔記者李欣芳、蘇芳禾、陳薏云、葉永騫、蔡宗憲、林曉雲／綜合報導〕莫蘭蒂颱風遠離台灣，中央災害應變中心統計，全國有五十一人因颱風受傷送醫，高雄市一名五十八歲陳姓台籍漁工落海身亡，全台近百萬戶停電、曾停水戶數七十七萬餘戶，電力部分，待修復卅八萬兩千餘戶，待復水卅六萬一千多戶。另路樹、市招倒塌等災情共計六八五八件。

全國受災學校數共二八○校所，包括大專七校、高中職五十四校、國中四十校、國小一六九校、幼兒園七校、館所二所及高雄市教育局通報轄屬運動場設施一筆，災損金額粗估一億一千五百多萬元。受災學校數以高雄市一一六校所較多，屏東縣六十九校所次之，台南市五十五校所再次之。

總統蔡英文也到屏東勘災，指示台電加快修復供電進度，從高雄調派抽水機加快抽水速度，恢復居民生活。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
煙燻小PIZZA
海鮮BBQ醬
全身都是寶的柚子
備料不再手忙腳亂
轉寄

標題：連夜搶修 仍有38萬多戶停電


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月16日‧星期五‧丙申年八月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.