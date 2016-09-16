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中颱馬勒卡逼近 氣象局預計8：30發陸警！
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連假首日 國道北高4小時30分

2016-09-16

〔記者吳亮儀、甘芝萁／綜合報導〕莫蘭蒂颱風遠離，高鐵、台鐵都陸續恢復行駛，停駛兩天的南迴鐵路有部分路段路基沖毀，但搶修後已恢復緩速通車；颱風造成部分民眾延後返鄉，昨天國道西部幹線部分路段一度出現壅塞，但全天還算順暢，台北高雄車程約四小時卅分。

高公局預估，今天車流量會更多，且國道五號南港系統到坪林路段有南下高乘載管制，用路人要注意。

昨日中秋連假第一天，告別颱風莫蘭蒂，不少人趕在一早返鄉，西部國道部分路段上午一度壅塞，國一圓山到五堵、湖口到頭份、彰化系統到員林都短暫出現壅塞，時速不到四十公里，下午還有出遊車潮，稍晚恢復順暢。昨天國道車流量約在二四○萬到二六○萬輛次，預估今天整天車流量約為二五○萬到二八○萬輛次。

今天上午七點到十二點，國道五號南港系統到坪林路段有南下高乘載管制，用路人要注意。

高鐵前天燕巢路段原本因菜網纏繞架空線導致雙向一度停駛，所幸經過緊急搶修，當日晚間即恢復行駛。昨是秋節連假首日，高鐵疏運正常，並加開四班次，讓旅客順利返家。

台鐵南迴線枋山、枋野、中央一帶，因台電供電線路受損中斷，工務人員搶修中；另外，阿里山鐵路今天起恢復行駛。

莫蘭蒂颱風昨行經金門，給金門地區帶來不小風雨，水頭碼頭及廈門五通碼頭嚴重受損，今金門—廈門及金門—泉州航班全數取消；因馬勒卡颱風又要從台灣東部海域靠近，今天包括後壁湖—蘭嶼、富岡—綠島、蘇澳—花蓮等船班也都全日停航。

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