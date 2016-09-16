後山土石崩 紅葉村民急逃命

2016-09-16

〔記者陳賢義、花孟璟／綜合報導〕強颱莫蘭蒂挾帶強風豪雨，滂沱大雨造成台東延平鄉紅葉國小後山昨晨大坍方，村長胡再福驚聞「轟隆」異響，趕緊廣播叫喚村民逃生，一名婦人驚慌中跑出家門，「土石流從腳邊流過！」胡再福餘悸猶存的說：「還好有電可以廣播，不然就完蛋了。」百餘位村民被安置在鄰村桃源國小。

「轟隆！轟隆！」清晨四點起床，聽聞屋外傳來轟隆巨響，胡再福奪門查看，赫見後山樹木、大顆土石，混著泥漿傾流而下，趕緊衝進村辦公處廣播，叫喚一至三鄰的居民撤離到紅葉國小，驚險萬分。

而唯一受災戶、延平鄉公所秘書胡武仁這兩天都待在公所災害應變中心，在昨日清晨四點接到妻子來電，驚慌告知「後山坍方了」，快馬加鞭趕回，住家旁的羊舍已被土石流掩埋，波及一樓客廳。

胡姓婦人說，聽到山頭發出異響，剛開始以為是野生動物，後來越來越大聲，衝出屋外，泥漿已流經腳下。

鄉長胡榮典說，由於山區仍在下雨，後續又有颱風將至，研判坍方還會再擴大，如果中秋連假過後仍不穩定，安置村民將轉往武陵戒治所。「紅葉從未見過這種災難。」

另大武鄉大竹村愛國蒲部落也傳土石流災情。大竹村長鄭振雄說，土石流順著部落街道傾瀉，部分溢流到民宅前院，已將村民安置在愛國蒲分校。

掃到颱風尾 雨彈強襲花蓮卓溪

花蓮卓溪部落則是掃到颱風尾，昨天下午「雨還是像倒的一樣」，因為潰堤及泥石流，一百五十位鄉民撤到卓溪國小，原以為要在大雨中的收容所度過中秋節，沒想到雨停了還露出一輪明月，卓溪鄉長呂必賢買了豬肉、香腸、青菜等烤肉食材，送到卓溪國小收容所，讓飽受道路中斷、淹水及泥石流驚嚇的村民烤肉壓驚！