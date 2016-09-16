2擱淺漁船傾斜漏油 環署：無生態浩劫之虞
2016-09-16
〔記者黃旭磊、洪定宏、陳炳宏／綜合報導〕莫蘭蒂颱風肆虐台灣，十四日晚間九點左右，四艘美式大型圍網漁船本來在高雄前鎮漁港併靠避風，受風斷纜漂移到西子灣擱淺，海巡署及海軍到場救起廿一名船員，一陳姓台籍船員落海，遺體已尋獲。昨天上午有兩艘擱淺漁船傾斜，傳出洩漏約十餘噸柴油，現場有珊瑚礁、消波塊，船舶無法靠近，增加圍堵難度。
海浪往內打 油污估不致外擴
環保署昨天表示，高雄港務公司已經以攔油索吸油棉緊急處理，柴油雖有氣味但容易揮發，對海洋污染影響較小，「海浪往內吹打，預估不會往外擴散」。高雄海洋局認為漏油屬天災，並非人為因素，且面積不大，暫不祭出海污法處分。
漁船擱淺於高雄港一港口北堤，近西子灣中山大學校區，西子灣哨船頭里里長楊宗正說，沒看到油污漂進港內，初步估計對當地環境影響不大。
不過，出入的漁民認為防波堤瀰漫刺鼻油臭味，「實在太臭了！」
環保署水保處副處長劉瑞祥表示，擱淺在西子灣碼頭的四艘漁船，分別是「永興發168」「順天」、「富冠606號」、「富冠707號」，兩艘「富冠」正常無漏油，但因潮汐關係無法拖走，「永興發168」、「順天」都已傾斜約三分之一，且估計漏油達十餘噸，兩艘大約都還有一、二百噸殘油。
劉瑞祥指出，要等兩正常漁船拖走後，才有工作空間進行抽除船艙內殘油的作業。
現場人員表示，兩艘漁船傾斜超過四十五度，洩漏少量柴油，已拉起五百公尺長的攔油索，並派員利用吸油棉除污，防止污染擴散。未傾斜的二艘漁船各有存油二百餘公秉，將先移除船上油料再拖離。
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