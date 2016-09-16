百年來最慘//強颱重創高雄港 38條纜線也綁不住風明輪

2016-09-16

〔記者黃旭磊、王榮祥、蘇福男、甘芝萁／綜合報導〕莫蘭蒂颱風重創高雄港，「風明輪」遇颱風起舞，撞、扯斷高雄港四座起重機，數十個空貨櫃被強風吹捲撞擊，粗估損失超過十億元，此次風災為高雄港開港來最嚴重災情。

扯斷四起重機 損失逾十億

行政院長林全昨下午前往高雄港第六貨櫃中心視察，林全表示，此次風災是高雄港歷史上少見災害，特別先來看高雄港，緊接又有馬勒卡颱風要來，「預期雨量很大，呼籲千萬不要掉以輕心」。

交船預計延後至少三個月

「風明輪」可搭載一萬四千TEU貨櫃，為台船承造最大型全貨櫃輪，造價一億零五百萬美元（超過卅億台幣），原預計今年十二月交給加拿大船主SEASPAN（賽斯潘）航運，卻因颱風船艏導槽及絞盤機受損。台船總經理陳豊霖說：「被撞得面目全非，交船預計延後至少三個月」，可能還需負擔違約賠償金，損失慘重。

四具橋式起重機由中國製造，其中兩具遭「風明輪」撞及全毀，另兩具評估可修，每部造價為一千萬美元（約三億台幣），將委由公正單位及保險公司洽談理賠事宜。

台船董事長鄭文隆提起「風明輪」漂移、撞扯斷對岸四座橋式起重機經過，驚訝強颱莫蘭蒂威力。

鄭文隆以手勢比劃對撞、拉扯過程，強調船艏撞擊起重機後，拉扯「直接扯下百噸起重機」，絞盤機、導槽全都壞了，「卅八條纜線都綁不住，船漂移後，出動六艘拖船怎麼頂都頂不住」。

災情慘 航港局應變差挨轟

高雄港區災情慘重，不過航港局應變小組十四日下午六時許的簡訊通報卻顯示，港區災情：無，燈塔災情：無，滯留旅客：無。航港局昨坦言，確實不夠嚴謹，並表示簡訊是同仁誤傳。

航港局副局長李雲萬說，同仁傳出去的簡訊，是要通報給交通部的，並非要對外發佈，但同仁發出的動作太快，以致引發外界誤解。他說，國際商港是由港務公司負責管理，颱風中有任何災情，是港務公司直接通報到交通部，因此航港局的港區災情通報簡訊才會寫無；而滯留旅客則是因蘭嶼、綠島旅客決定留下來，且食宿無虞，因此通報簡訊寫無。