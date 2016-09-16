馬勒卡海警發布 逼近台灣
2016-09-16
〔記者甘芝萁／台北報導〕強颱莫蘭蒂剛走，中颱馬勒卡就將接著來！中央氣象局昨日上午十一時卅分解除莫蘭蒂海陸警報，但十二小時後、晚上十一時卅分就發布馬勒卡海上警報；而因馬勒卡路徑又稍偏西、將更靠近台灣，預計今天中午就會發布陸上警報，明天上午最接近台灣，北部、東北部都會受到影響。
氣象局昨晚發布馬勒卡海警，颱風近中心最大風速約每秒卅五公尺，瞬間最大陣風約每秒四十五公尺，預估七級風半徑一二○公里，以每小時約廿二公里速度向西北進行，往台灣東部海面接近。
氣象局表示，預估颱風會沿東北角外海北上，距離多遠還不確定，但暴風圈一定會涵蓋北部及東北部，預計最接近台灣是十七日上午。
天氣風險分析師吳聖宇表示，馬勒卡靠近台灣時，可能已達中颱上限；各國預測暴風圈會掠過東北部近海後北上，歐洲預測也有颱風中心恐有掠過東北角陸地的可能性，要等颱風更靠近才能更精確預報。
中央大學大氣系副教授吳德榮則指出，各國對馬勒卡預測路徑都往西修正，意味更靠近台灣，暴風圈影響範圍及程度也將更大，屆時東北部、北部受影響會最大，其次是花蓮。而且由於馬勒卡未來通過海域的海洋熱含量高。
莫蘭蒂才肆虐，馬勒卡又將侵襲，有網友PO文，把兩颱風諧音翻成台語，抱怨「沒人在（莫蘭蒂）、還要打（馬勒卡）？」苦中作樂，希望颱風不要再來了！
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