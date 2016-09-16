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中颱馬勒卡逼近 氣象局預計8：30發陸警！
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軍警消醫護總動員// 颱風天搶救產婦

2016-09-16

恆基滿目瘡痍 克難接生

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕強颱肆虐南台灣、卻也顯露出了台灣的最美！

莫蘭蒂颱風狂掃屏東，恆春基督教醫院受創嚴重，但在沒水斷電、滿目瘡痍環境中，一名產婦在軍警消及各醫療單位聯手搶救下，昨午在恆基產下健康的莫蘭蒂女寶寶，成了風災中最振奮人心的暖流。

這名三十一歲的賴小姐，家住距離恆春鎮約二十公里的滿州鄉長樂部落，懷孕三十八週的她，十四日早上因為落紅產兆，焦急請先生冒著強風大雨開車到恆春待產，卻遇到倒塌的路樹電線桿阻路，只能打一一九求助。

電桿倒、樹斷 障礙重重

滿州消防分隊人員據報，立刻派遣消防車並聯絡軍方支援，更聯繫唯一有婦產科急診的恆基醫院待命，但道路全被倒塌的土石、樹幹等障礙物阻斷，消防人員一度嘗試翻越障礙物，想以徒手搬運方式帶出產婦，縣府衛生局甚至找來一名當地退休助產士當場協助，就怕胎兒無法等待。

但因風雨實在太大，消防隊長陳建男說，試圖通過障礙的消防員多次被風吹倒，只能等待鄉公所以怪手支援開路，好不容易救出產婦，又遇路阻而須繞路，經過四小時驚險過程，終將產婦安全送抵恆基。

但到了醫院，卻又得面對斷電而無法搭電梯上二樓產房的困境。恆基院長陳志成表示，產婦只能靠醫護人員攙扶上二樓，還得持手電筒照明通道進產房；所幸產婦很健康，經妥善照顧，昨午一點二十八分順利產下女寶寶。

陳志成說，當時醫院屋頂被吹落，空調及電力中斷、急診室淹水，一樓、五樓輕鋼架變形導致天花板掉落、玻璃被強風吹破、碎片掉落一地，院內宛如「水鄉澤國」，但很開心能共同迎接小生命的到來。

救人風雨無阻 總統動容

賴小姐則感謝指出，醫院斷電殘破一度讓她很緊張，但看到各單位都在幫她和寶寶努力著，待產心情變篤定，感謝恆基能幫她產下可愛女兒，還在思考取什麼名字，紀念寶寶誕生在這驚天動地的日子。

昨日到訪勘災的總統蔡英文，聽聞軍警消及醫護人員聯手搶救產婦及眼科病患的故事，大受感動，盛讚是風災中最美風景。她更在臉書分享寶寶照片說：「強風豪雨中，小女孩順利出世了。希望寶寶平安長大，也希望她永遠記得，自己是在這麼多人的愛跟努力之下來到這個世界。」她也感謝，「堅強的媽媽，風雨無阻出勤的醫護人員，辛苦了。」

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  • 家住屏東滿州鄉長樂部落的賴小姐（中），昨在恆基產下「中秋寶寶」。（記者蔡宗憲翻攝）

    家住屏東滿州鄉長樂部落的賴小姐（中），昨在恆基產下「中秋寶寶」。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 強颱莫蘭蒂狂掃恆春，一名產婦在軍警消及各醫療單位聯手搶救下，昨午在恆基順利產下健康的女寶寶。（記者蔡宗憲翻攝）

    強颱莫蘭蒂狂掃恆春，一名產婦在軍警消及各醫療單位聯手搶救下，昨午在恆基順利產下健康的女寶寶。（記者蔡宗憲翻攝）

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相關關鍵字： 女寶寶 強颱 恆基 滿州鄉 產婦 莫蘭蒂 軍警消醫護
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