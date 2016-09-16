2016-09-16

〔記者王捷／台南報導〕去年蘇迪勒颱風過後，北市出現「歪腰郵筒」爆紅，台南前天受莫蘭蒂強颱影響，南區的郵筒疑似也歪了腰，不過網友看到台南版的歪腰郵筒笑稱不夠歪，反而像是被嚇傻了向後倒的「驚嚇郵筒」。

台北的歪腰郵筒，因為造型可愛一度成為台北市的另類景點，郵局也推出歪腰郵筒新文創，製作出不少文創商品。

受莫蘭蒂強颱吹襲，這回台南南區大林國宅前則是出現嚇傻的小紅、小綠，讓網友會心一笑，有網友說不夠歪，可能是基座鬆脫導致歪斜，反而比較像被嚇得往後傾斜的模樣，另外，也有網友建議郵局保留這個嚇傻郵筒，作為紀念。