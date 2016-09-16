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中颱馬勒卡逼近 氣象局預計8：30發陸警！
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南迴公路 雨中搶通了

2016-09-16

〔記者黃明堂、陳賢義、黃以敬／綜合報導〕封閉將近兩天的南迴公路，大武工務段卅多人在滂沱大雨中冒險出勤，昨天中午十二點半總算清出一條通暢的路面，看到南來北往的車龍終於可以返鄉過節，大武工務段段長陳永展忍不住鬆了一口氣。如今路雖通了，但馬勒卡颱風緊追在後，工務段仍有十多位員工留守，繼續守護南迴公路。

十四日晚間因雨勢猛烈，南迴公路封閉，昨凌晨起不斷傳出落石及土石流災情，大武工務段包含員工及外包商共卅多人，在滂沱大雨中冒險出勤搶通，但這邊通了，那邊又有土石滑落，原本昨天上午八點就要開放，卻因雨勢作梗，到昨天中午才確定可全線通行。陳永展說，通車的那一刻，他真的像中樂透般高興。

搶修通信基地台

中華電信於屏東、高雄、台南、金門縣市等地區的行動通信基地台有超過五百個站點受損嚴重，無法提供手機通信服務。中華電信昨一早即動員百餘人力及救災設備進行搶修，昨日先恢復近半數受損站點的通訊，目標最遲在十八日都能恢復通訊。

國軍昨也動員五九六二人、車輛機具二六六輛，協助東部及南部街道及路樹清理等工作，今仍將動員三千二百多人協助災後復原。

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  • 軍方動員協助災後復原，徒手清理路樹。（記者王榮祥攝）

    軍方動員協助災後復原，徒手清理路樹。（記者王榮祥攝）

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