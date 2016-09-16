全台農損6億 高屏最慘

2016-09-16

芭樂、棗子、香蕉等受創嚴重

〔記者吳欣恬、蘇福男、邱芷柔／綜合報導〕莫蘭蒂颱風造成全台農業損失達五億九三四一萬元，尤其高屏是國內水果主產地，這次受莫蘭蒂颱風重創，芭樂、棗子、香蕉、蓮霧等嚴重受創，也讓年初經歷寒害雨害後，好不容易漸回穩的水果價格恐將現漲聲。

農委會指出，截至昨下午五點，高雄市農業損失四億六○一四萬最嚴重，其次屏東縣七八九二萬元、台東縣二○六五萬元、台南市一○九九萬及金門縣損失千萬。受損最嚴重是芭樂，被害面積一五九○公頃，損失破兩億，其他較嚴重還包括棗子、香蕉、蓮霧及食用番茄等。

受災農民 可申請現金救助

農委會昨已公告高雄、屏東及金門為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，受災農民即日起至廿六日可提申請。其中，現金救助金額番石榴及西施柚每公頃七萬五千元，蜜棗九萬。

農糧署指出，芭樂受災後剪枝扶正，過三、四個月還可再收成。但棗子和蓮霧一年只收一次，目前正值八至十月催花期，風災可能影響今年冬季收成。

另外，國內香蕉主要產區台東和高屏，接連在尼伯特和莫蘭蒂颱風受創，預計至少減產三、四成，恐需半年才會漸恢復產量。木瓜主要產地高屏和雲林，高屏受創預估產量將減三至四成。

行政院長林全昨視察高雄市燕巢區芭樂、蜜棗、西施柚農損情形，燕巢區農會主任陳繼安說，西施柚落果掉滿地，收成剩不到二成，農民的心都在淌血。燕巢蜜棗產銷班長鄭三才則說，蜜棗枝葉都枯萎了，原本年前要採收的棗子都完蛋了，「收成恐怕連二成都不到！」林全指示農委會的現金救助、低利貸款即刻辦理，並將從寬、從速處理。

屏東高樹鄉農會總幹事謝朝景則表示，享有盛名的高樹蜜棗損失約六成，政府規定一年只能申請一次災害補助，但尼伯特、莫蘭蒂相繼襲台，農民心血一次又一次付諸流水，他建議每次災害都應給予補助。

水果減產 恐出現漲價

台北果菜市場昨平均交易價格每公斤卅九．四元，比前天上漲八．四％，水果交易價格每公斤四十五．二元，比前天的卅九．七元飆漲十三．九％。

農委會表示，強颱未對彰化、雲林、嘉義、桃園及宜蘭等蔬菜主產區帶來重大災情，應不致影響供應，菜價上揚應是受今、明兩天休市影響，中秋節後價格可望回穩。部分賣場、超市與農委會合作的平價專區仍將持續供貨。