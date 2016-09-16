全台農損6億 高屏最慘
芭樂、棗子、香蕉等受創嚴重
〔記者吳欣恬、蘇福男、邱芷柔／綜合報導〕莫蘭蒂颱風造成全台農業損失達五億九三四一萬元，尤其高屏是國內水果主產地，這次受莫蘭蒂颱風重創，芭樂、棗子、香蕉、蓮霧等嚴重受創，也讓年初經歷寒害雨害後，好不容易漸回穩的水果價格恐將現漲聲。
農委會指出，截至昨下午五點，高雄市農業損失四億六○一四萬最嚴重，其次屏東縣七八九二萬元、台東縣二○六五萬元、台南市一○九九萬及金門縣損失千萬。受損最嚴重是芭樂，被害面積一五九○公頃，損失破兩億，其他較嚴重還包括棗子、香蕉、蓮霧及食用番茄等。
受災農民 可申請現金救助
農委會昨已公告高雄、屏東及金門為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，受災農民即日起至廿六日可提申請。其中，現金救助金額番石榴及西施柚每公頃七萬五千元，蜜棗九萬。
農糧署指出，芭樂受災後剪枝扶正，過三、四個月還可再收成。但棗子和蓮霧一年只收一次，目前正值八至十月催花期，風災可能影響今年冬季收成。
另外，國內香蕉主要產區台東和高屏，接連在尼伯特和莫蘭蒂颱風受創，預計至少減產三、四成，恐需半年才會漸恢復產量。木瓜主要產地高屏和雲林，高屏受創預估產量將減三至四成。
行政院長林全昨視察高雄市燕巢區芭樂、蜜棗、西施柚農損情形，燕巢區農會主任陳繼安說，西施柚落果掉滿地，收成剩不到二成，農民的心都在淌血。燕巢蜜棗產銷班長鄭三才則說，蜜棗枝葉都枯萎了，原本年前要採收的棗子都完蛋了，「收成恐怕連二成都不到！」林全指示農委會的現金救助、低利貸款即刻辦理，並將從寬、從速處理。
屏東高樹鄉農會總幹事謝朝景則表示，享有盛名的高樹蜜棗損失約六成，政府規定一年只能申請一次災害補助，但尼伯特、莫蘭蒂相繼襲台，農民心血一次又一次付諸流水，他建議每次災害都應給予補助。
水果減產 恐出現漲價
台北果菜市場昨平均交易價格每公斤卅九．四元，比前天上漲八．四％，水果交易價格每公斤四十五．二元，比前天的卅九．七元飆漲十三．九％。
農委會表示，強颱未對彰化、雲林、嘉義、桃園及宜蘭等蔬菜主產區帶來重大災情，應不致影響供應，菜價上揚應是受今、明兩天休市影響，中秋節後價格可望回穩。部分賣場、超市與農委會合作的平價專區仍將持續供貨。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 林正義：台灣要參加ICAO 已透過陸委會讓北京知道
- 中颱馬勒卡逼近 氣象局預計8：30發陸警！
- 立委：年金發放標準應一致
- 富創聯貸80億 繳息正常
- 留住「狠腳色」 苗農將成立足球隊
- 連假來西門紅樓 尋寶聽音樂
- 颱風尾掃嘉縣 8千戶停電修復
- 自由廣場》媽寶的颱風假
- 前總統魯拉被控 主導巴西石油洗錢
- 當初指控秦偉性侵...她月入剩2萬還賣車度日
- 蓮舫面對安倍所率的大黨 前途荊棘密佈
- 揪感心！ 83歲老醫師強風出診只為他的眼
- 差點遭爆頭狂怒 殷仔攔小費安撫
- 信義計畫區「三貴」 剩D3未開發
- 脂肪肝發病機制 日本研究人員率先發現
- 自由廣場》很好奇林全怎麼看樂陞
- 有沙灘有觀景台》關西廢墟 變身賞景秘境
- 蘋果iPhone 7今開賣 曜石黑到貨少台果粉搶現貨
- 政院資安管理法草案出爐 公務員未做好防護將懲處
- 自由廣場》蔡總統的良心犯
- 彭博：人民幣國際化 還有顛簸長路要走
- 台中動畫影展 熱門片售票秒殺
- 百貨湧入車潮 市府要求增特約停車場
- 瑤瑤撞菜喬喬 賭先嫁賺蜜月機票
- 談判助威 檳榔攤藏2槍33彈
- 冷眼集》台企聯是啥玩意？
- 《超潮流 超跨界》Kim Jones X Nike
- 社論》真正有病的不是台灣社會
- 《超人氣 超聯名》Gigi Hadid X Tommy Hilfiger
- 鏗鏘集》唯一希望結束之後
- 海巡岸際雷達 核心設備半數故障
- 中秋拜守護神 田間插土地公拐
- 酒糟膚沒防曬！ 當心病況惡化
- （北市）疏運返鄉潮 國光增發300車次
- 世大羽混合團體賽》台灣橫掃中國 奪冠兼復仇
- 《解決眼周老化危肌 不能等！》
- 宜蘭椅設計大賞 龍華湯椅獲佳作
- 「又不是世界末日」 英利率不變
- 《超潮流 超跨界》Andrea Pompilio X Onitsuka Tiger
- 英女王出席蘇格蘭年度盛典─偕皇室成員 大讚皇家砲兵團好錶現
標題：全台農損6億 高屏最慘
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email