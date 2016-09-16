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83歲老院長救眼球 冒險穿越鐵皮陣

2016-09-16

風雨擋不了他

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春十四日刮起十六級強風，恆春民眾陳志明被亂飛的招牌割傷眼球，一時血流如注，苦尋不到眼科就醫之際，在遭強風破壞的恆春基督教醫院找到救星，八十三歲老院長陳雲址冒著強風返院，讓可能失明的患者救回一眼，雖然視力僅能恢復到○．一，仍讓患者感動不已，昨在總統蔡英文面前頻頻向恆基鞠躬致謝。

飛來招牌傷左眼 男求診無門

「沒有老院長，我可能失去一隻眼睛。」陳志明表示，前天早上十時左右開門想了解外面風雨狀況，沒想到一塊巨大的眼科招牌迎面射來，直接刺傷左眼，當時風強雨驟，掉招牌的眼科休診，太太帶著血流如注的他求診無門，最後在恆基急診室得知能處理，醫院本身也因颱風受創嚴重，但護理人員慌亂中仍全力協助。

陳志明說，院方緊急聯絡最權威的老院長陳雲址，他一度懷疑「怎麼會有醫師願意冒十六級風來看診」，當看到陳醫師頂著風雨踏入院內，感動萬分，深刻感受到醫者父母心。

「病人有需要」陳雲址趕來看診

恆基職員阿原表示，急診室檢傷發現患者眼球受創嚴重，本來只想打電話詢問老爹（醫院人員對陳雲址的暱稱）怎麼處置，沒想到八十三歲老爹堅持從一百多公尺的宿舍走來看診，看著他冒著強風豪雨、踏著滿路飛散鐵皮前進的精神，讓員工們都感受到身為恆基人的驕傲。

「只要病人有需要，一定要過來。」陳雲址說，在十六級強風時刻，要讓患者轉診，當時北上道路艱險困難，患者能到醫院，醫師無論如何都應該來處置，很開心能保住病患的些許視力。

回想當時可能面臨的強風豪雨風險，陳雲址笑說，知道患者面臨失明危險，戴著小帽外套就急忙出門，絲毫未察覺路上滿地亂飛的鐵皮危險，直到看診結束，醫院人員幫他戴上安全帽，他才感受到外面強大的風雨威脅，「好像真的有點危險。」

曾獲第十屆醫療奉獻獎的陳雲址醫師，國防醫學院畢業，曾負笈日本東京醫科大學眼科、美國夏威夷大學醫院管理，民國五十七年於台北市長春路開設「信望愛眼科診所」，是台灣眼科專科診所先驅，民國八十三年南下恆基奉獻醫療服務至今，並曾擔任恆基院長。

陳雲址發現恆春盛產洋蔥，許多工人遭洋蔥刺激造成角膜潰爛，於是主動通報當時的衛生署列入職業病系統，並參與「洋蔥作業人員角膜感染研究」計畫，積極防範洋蔥工人失明，呼籲採蔥戴護目鏡，極受當地居民敬重。

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  • 恆基老院長陳雲址前天冒著強風豪雨穿越飛散的鐵皮，趕到醫院為傷患陳志明看診。（記者蔡宗憲翻攝）

    恆基老院長陳雲址前天冒著強風豪雨穿越飛散的鐵皮，趕到醫院為傷患陳志明看診。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 陳雲址緊急為陳男治療眼球。（記者蔡宗憲翻攝）

    陳雲址緊急為陳男治療眼球。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 恆春男子陳志明感謝陳雲址冒險回醫院，救回他的左眼。（記者蔡宗憲攝）

    恆春男子陳志明感謝陳雲址冒險回醫院，救回他的左眼。（記者蔡宗憲攝）

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