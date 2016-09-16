83歲老院長救眼球 冒險穿越鐵皮陣
風雨擋不了他
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春十四日刮起十六級強風，恆春民眾陳志明被亂飛的招牌割傷眼球，一時血流如注，苦尋不到眼科就醫之際，在遭強風破壞的恆春基督教醫院找到救星，八十三歲老院長陳雲址冒著強風返院，讓可能失明的患者救回一眼，雖然視力僅能恢復到○．一，仍讓患者感動不已，昨在總統蔡英文面前頻頻向恆基鞠躬致謝。
飛來招牌傷左眼 男求診無門
「沒有老院長，我可能失去一隻眼睛。」陳志明表示，前天早上十時左右開門想了解外面風雨狀況，沒想到一塊巨大的眼科招牌迎面射來，直接刺傷左眼，當時風強雨驟，掉招牌的眼科休診，太太帶著血流如注的他求診無門，最後在恆基急診室得知能處理，醫院本身也因颱風受創嚴重，但護理人員慌亂中仍全力協助。
陳志明說，院方緊急聯絡最權威的老院長陳雲址，他一度懷疑「怎麼會有醫師願意冒十六級風來看診」，當看到陳醫師頂著風雨踏入院內，感動萬分，深刻感受到醫者父母心。
「病人有需要」陳雲址趕來看診
恆基職員阿原表示，急診室檢傷發現患者眼球受創嚴重，本來只想打電話詢問老爹（醫院人員對陳雲址的暱稱）怎麼處置，沒想到八十三歲老爹堅持從一百多公尺的宿舍走來看診，看著他冒著強風豪雨、踏著滿路飛散鐵皮前進的精神，讓員工們都感受到身為恆基人的驕傲。
「只要病人有需要，一定要過來。」陳雲址說，在十六級強風時刻，要讓患者轉診，當時北上道路艱險困難，患者能到醫院，醫師無論如何都應該來處置，很開心能保住病患的些許視力。
回想當時可能面臨的強風豪雨風險，陳雲址笑說，知道患者面臨失明危險，戴著小帽外套就急忙出門，絲毫未察覺路上滿地亂飛的鐵皮危險，直到看診結束，醫院人員幫他戴上安全帽，他才感受到外面強大的風雨威脅，「好像真的有點危險。」
曾獲第十屆醫療奉獻獎的陳雲址醫師，國防醫學院畢業，曾負笈日本東京醫科大學眼科、美國夏威夷大學醫院管理，民國五十七年於台北市長春路開設「信望愛眼科診所」，是台灣眼科專科診所先驅，民國八十三年南下恆基奉獻醫療服務至今，並曾擔任恆基院長。
陳雲址發現恆春盛產洋蔥，許多工人遭洋蔥刺激造成角膜潰爛，於是主動通報當時的衛生署列入職業病系統，並參與「洋蔥作業人員角膜感染研究」計畫，積極防範洋蔥工人失明，呼籲採蔥戴護目鏡，極受當地居民敬重。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 林正義：台灣要參加ICAO 已透過陸委會讓北京知道
- 蓮舫面對安倍所率的大黨 前途荊棘密佈
- 《軟襯衫 小女人》格紋襯衫指標品牌Rails Clothing
- 宇多田光念亡母 年底可望上《紅白》
- 不走溝引路線 俄超模演繹帥性甜美
- 宜蘭椅設計大賞 龍華湯椅獲佳作
- 10月8日見》海洋野餐日 在潮境公園
- 生活可樂罐 神開的補習班
- 紐約時裝週 Michael Kors強勢性感
- 當初指控秦偉性侵...她月入剩2萬還賣車度日
- 解除台灣高層訪美限制 美議員提案
- 信義計畫區「三貴」 剩D3未開發
- 醫學觀念：生男或生女 男方決定
- 政院資安管理法草案出爐 公務員未做好防護將懲處
- 「SpeXial」以綸上床踢爆風田秒睡
- 紐約新地標曝光 將媲美巴黎鐵塔
- 老主顧送尾戒 真的「套牢」女服務生
- 《時尚大腕》吉吉哈蒂德三棲代言
- 台中動畫影展 熱門片售票秒殺
- 鐵皮屋頂颳落路中 13警徒手搬開
- 桂綸鎂「眼」技一流 《森林》撿到獎品
- 自由廣場》新政府一盤散沙
- 颱風尾掃嘉縣 8千戶停電修復
- 越南星星燈籠 融化移民官的心
- 老街拚文創》福神弄龜 頭城今天踩街
- 《GO!牛爾帶路》東京藥妝購物清單
- 《時尚新才女》Accessorize 英式復古
- 留住「狠腳色」 苗農將成立足球隊
- 陳金鋒狂 你我「曾經瘋狂」
- 快問快答直播秀 「豪」髮無傷不能剪
- 富創聯貸80億 繳息正常
- 希拉蕊病癒拼選戰 休息3天感覺像禮物
- 蕭亞軒秋節曬床照示愛小男友
- 忍者喵星人 讓日老茶鋪變身
- 《軟襯衫 小女人》好萊塢明星最愛襯衫私服bella dahl
- 《南昌男網》莊吉生 陳迪 聯手挺進四強
- 差4次破百K 林威廷︰勇敢出棒
- 《超潮流 超跨界》Kim Jones X Nike
- 國軍步槍意象圖 有人酸有人挺
- 「土地公拐」祈護 金雞文化季揭幕
標題：83歲老院長救眼球 冒險穿越鐵皮陣
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email