台東─巨浪收走紅燈塔 礁石也被打上岸
2016-09-15
〔記者張存薇／台東報導〕莫蘭蒂颱風襲台，首當其衝的台東縣蘭嶼鄉昨天清晨出現破表的十七級強陣風，大浪把礁石打上四、五百公尺遠的岸上，所幸無人傷亡。台東市富岡港紅燈塔因地基掏空崩塌，整座「被海龍王收走」；綠島南寮漁港的紅燈塔也不敵強風傾斜，懸在半空中搖搖欲墜。
蘭嶼鄉前晚全島大停電、一片漆黑，最高停電戶數達一六○二戶。根據蘭嶼氣象站統計，昨天清晨六時廿四分，一度出現超過十七級的破表陣風，機車整排被強風吹倒，機場附近也有好幾輛車子翻倒，大浪把四、五百公尺遠的礁石打上環島公路，衝破蘭恩文教基金會大門。
蘭恩文教基金會執行長瑪拉歐斯表示，這次颱風對蘭嶼紅頭、漁人及椰油部落影響最大，機場前方的涼亭全毀，跑道上布滿大大小小礁石，蘭嶼開元港也因風浪太大，港內停放的車輛快被衝進港內，險象環生。
漁港口指引漁船方向的標示燈俗稱「紅燈塔」，台東富岡港的紅燈塔在民國九十八年莫拉克颱風時斷成兩截，九十九年新建完成，另加高一公尺的基座，昨天不耐六層樓高的巨浪重創，下方沉箱全部沉入大海。漁民無奈說，風浪實在太大，根本「被海龍王收走」。
台東縣長黃健庭昨要求儘快完成臨時指引措施，讓漁民能順利返港，也希望漁船夜間暫時不要進出港。
昨天近中午，有民眾發現綠島南寮港的紅燈塔也不見了，原來是下方地基也被掏空，紅燈塔被吹得傾斜快躺平，孤懸半空中。
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