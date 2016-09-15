屏東─風速破120年紀錄 救護車險遭浪吞沒
2016-09-15
〔記者陳彥廷、葉永騫／屏東報導〕強颱莫蘭蒂昨橫掃屏東，測得風速屢創紀錄，除恆春氣象站創下秒速五十二．二公尺陣風、打破創站一百廿年來紀錄，小琉球更吹出「破表」的六十四．八公尺最大陣風，屏東沿海路樹、電線桿傾倒處處，南灣巨浪差點吞噬出勤的救護車，民眾驚呼：「好像海嘯！」
根據中央氣象局資料，屏東泰武鄉截
至昨晚十點半，雨量高達七百八十七毫米，居全國之冠。昨晚又遇大潮，沿海枋寮、林邊和佳冬鄉低窪地區淹水，枋寮鄉也有居民撤離。
兩處測站也測得創紀錄風速，氣象局恆春氣象站昨天早上測得每秒五十二．二公尺風速，相當於十六級風，創下恆春氣象站設站一百廿年以來新紀錄。離島小琉球更測到每秒六十四．八公尺的狂風，超過最高十七級（每秒六十一．二公尺）的規模，堪稱「破表」。
有民眾在南灣拍攝到一輛救護車差點被一陣大浪「捲走」，驚呼連連，將影片PO上爆料公社。消防局則表示，這輛救護車「只是被浪打到逆向車道」，沒被捲走。
「沒有最可怕，只有更可怕！」住在恆春公寓的民眾早上六點就被風切呼嘯聲驚醒，從窗戶外看到恆春街道上一片狼藉，整個房間就像地震般不斷晃動，但又不敢躲到戶外，心驚膽跳。
小琉球除港邊激起巨浪，島上電線桿幾乎一面倒，導致大規模停電，許多民宅的屋頂瓦片更是隨風掀飛亂舞，滿目瘡痍。
強風造成屏東縣電力、電信及用水嚴重受損，最嚴重時曾高達卅二萬餘戶停電，電話最高也有十六萬餘戶受影響，自來水停水戶數達六千餘戶。農業損失方面，棗子、香蕉、苦瓜、木瓜等農作物的損失相當嚴重，預估超過五成。
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