高雄─貨櫃像保麗龍亂飛 強風捲人5傷
2016-09-15
〔記者王榮祥、洪定宏／高雄報導〕高雄港貨櫃翻落、貨輪纜繩斷裂、貨櫃吹倒一地，高雄市政府採光罩被掀開。高雄氣象站昨天下午一點測得最大陣風達十三級，持續到下午三點後才降至十一級，造成五人受傷、一人失蹤。高雄市警察局楠梓分局加昌派出所有三位警察要救助兩位被強風吹倒的騎士時，竟然被強風捲起，五人都墜地受傷，其中所長蔡宗憲右肱骨骨折開刀。
強風挾帶豪雨蹂躪高雄市區，陸續傳出路樹傾倒、招牌毀損、道路凹洞、停水停電等情況，至昨傍晚累計近三千件災害通報湧入高市災害應變中心，其中以樹倒、道路凹洞最多，至少五十處路段受阻礙。
三民區統一超商中都門市落地玻璃門窗全被狂風吹破，宛如戰場廢墟，網友形容：「好像被轟炸過！」
有網友將照片PO到「爆料公社」臉書，報平安指出，店員及顧客沒事。由於此店離愛河不遠、加上在大樓一樓轉角處，碰到威力驚人的颱風，強風威力宛如炸彈轟炸，更有人特別關心：「提款機有沒有被吹走？」
除樹倒、道路凹洞，還有許多招牌毀損、鐵皮屋被掀，以及玻璃牆倒塌情況，高市府四維行政中心採光罩更被強風掀開一大片，造成大量雨水灌入市府中庭，地下室也積水。
市區則有許多民宅門、窗受損，甚至有窗型冷氣被吹落等情況，難得放假的大人小孩不得閒，整天守在門、窗邊拿毛巾不斷吸水。
停電停水部分，曾停電用戶最多達卅八萬戶（昨傍晚剩廿八萬戶），也因電力影響、一度高達六十萬戶的用水受衝擊，台電與自來水公司持續搶修中。公共運輸午後包括公車、渡輪、輕軌全停駛，僅高雄捷運持續發車。
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