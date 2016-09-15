高鐵今正常發車 台鐵南迴線仍停駛
〔記者甘芝萁、吳亮儀、林孟婷、花孟璟／綜合報導〕莫蘭蒂颱風肆虐，昨天台鐵南迴線停駛，東部幹線多處路段因路基流失、電線桿傾斜，影響部分列次，西部幹線部分班次臨時截短。台鐵狀況連連，高鐵扛下中秋前夕疏運重任，但高雄燕巢路段架空線竟被狂風颳起的菜網纏繞，列車集電弓斷裂，一度雙向停駛，南下列車僅能到台南，直達左營班車僅到台中，粗估影響超過五萬名旅客，晚間九點才恢復。
台鐵東幹線路基流失影響列次
今天台鐵南迴線仍停駛，花東線恢復正常，並加開樹林往返台東普悠瑪號全車自由席各一班次，台北十二點卅分開往台東，台東傍晚五點五十七分開往樹林。台鐵表示，買到停駛期間列車車票，自乘車日起一年內可持未使用的車票至各站退票。
此外，昨天國道交通流量較低，高速公路局預估返鄉和出遊車潮今天會湧現，最多達二九○萬輛次。
高鐵集電弓損毀 影響5萬人
高鐵昨天下午一點卅八分南下六三三次列車，在燕巢路段因集電弓斷裂，四百廿名旅客等了三個多小時，高鐵緊急協調九十九輛遊覽車接駁旅客往返台南、左營。
眾多旅客行程受到延誤影響，上千民眾擠爆高鐵台南站，有旅客忍不住說：「場景好像賣座電影《屍速列車》…。」台南車站外同樣也擠滿車輛，附近聯外交通大打結，塞車嚴重、車輛動彈不得。
現場有許多焦急等待的家長，劉先生與太太準備要接搭乘六三三次列車的兒子回家，卻遲遲看不到人，原來兒子在列車上下不來，「遇到這樣的狀況誰都不願意，颱風天難免遇到突發狀況，只要人平安就好」。
也有民眾抱怨，高鐵台北站無任何廣播提醒，好不容易擠到月台，枯站一個多小時都不見列車南下，官網也沒有資訊，最後才在電子看板上看到班次取消，怒批高鐵應變能力太差。
逾千旅客滯留離島 待脫困
觀光局統計，估計超過千名旅客昨天滯留在離島與外島，其中澎湖各旅館、民宿有八百四十四人滯留，綠島五人、蘭嶼二百零四人，今天起可望陸續脫困。
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