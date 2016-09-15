颱風假挨批 3首長臉綠了
2016-09-15
〔記者楊金城、洪瑞琴、劉婉君、王捷、王善嬿、陳冠備／綜合報導〕莫蘭蒂颱風襲台，台南市只放半天颱風假，家長冒雨接小孩抱怨連連；嘉義市颱風假放假資訊混亂，市長涂醒哲坦言螺絲鬆了；彰化縣長魏明谷個人臉書回應網友，颱風假「放個毛」也掀波。
台南市昨天下午才停班停課，引發家長抱怨。市長賴清德回應，市府決策係根據氣象局客觀預報資料加上法律要求，依昨天天氣狀況看來，是正確決定。「了解會造成家長困擾，但請市民理解。」
昨日台南有許多國中小學提早在十一時左右就吃營養午餐，由於台鐵中午過後嘉義至潮州區間車停駛，部分高中提早十一點放學，方便通勤的學生趕搭火車回家，中午放學時間，交通嚴重打結，路上可看到不少撐傘前往搭車的學生雨傘開花，或是淋濕身軀到車站等車。
嘉義市則出現颱風假放假資訊混亂情形，嘉義市政府前晚七點半公布昨天上午正常上班上課，前晚十一點更新發布全天正常上班上課，市民、媒體質疑「資訊混亂」，市長涂醒哲承認「螺絲鬆了」，會追究行政疏失。
彰化縣颱風假「放個毛」也掀波。彰化縣政府前晚八點宣布要上班上課，有民眾在魏明谷個人臉書訊息上提問：「不放嗎？」竟被回覆「放個毛！」引起網友熱議。
魏明谷昨澄清，負責管理縣長臉書帳號的秘書，正開車回家，就讀高中的小孩玩她的手機，看到提問人是他同學，因此回傳：「放個毛！」造成網友誤會，他深感抱歉。
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