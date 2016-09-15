菜貴參參 半顆高麗菜80元

2016-09-15

〔記者黃淑莉、楊雅民／綜合報導〕莫蘭蒂狂飆，傳統市場菜價昨「貴參參」，林姓家庭主婦大嘆買半顆高麗菜要八十多元，颱風前一把廿元的青菜也漲至卅、卅五元。各大量販通路包括全聯福利中心、家樂福、大潤發、愛買等業者，防颱商品備貨量皆倍增，迎戰消費者搶購潮。

西螺果菜市場菜價已經連漲三天，葉菜類價格飆漲兩成。雲林西螺、二崙蔬菜產區昨可見到許多菜農全家總動員搶收蔬菜，擔心心血泡湯。不過也有菜農無奈表示，前陣子天氣不穩定，連續降雨多日，菜園幾乎沒菜可賣！

西螺果菜市場表示，相較往年今年夏天菜價確實偏高，颱風來襲預期心理因素菜價本週連漲三天，昨天均價每公斤卅五元，較上週六廿九．五元上漲近兩成，葉菜類漲二、三成，小白菜、白莧菜、小芥菜、空心菜漲最兇，小白菜品質好上週六每公斤卅元，昨天漲至五十七元，白莧菜昨天漲至六十元。

全聯福利中心表示，去年颱風造成搶購的飲用水備貨量拉高三成，餅乾等商品也增加三成備貨量。生鮮蔬果類也是消費者主要搶購的商品，已增加四倍備貨量，青江菜原價每袋卅一元，促銷價廿八元，青花菜每顆促銷價為卅七元。

中秋節遇上強颱，愛買線上購物也緊急開啟防颱商品專區，推出生鮮蔬果、飲料、泡麵罐頭、餅乾零食、加熱即食料理、防颱五金等，更增加五倍備貨量。

大潤發表示，青菜及相關生鮮備貨量增加至少四成，裸賣青菜目前每把價格介於廿四至廿七元間。