暖洋流助威 馬勒卡恐增強
2016-09-15
〔記者吳柏緯／台北報導〕強颱莫蘭蒂侵台，造成台灣東部受災嚴重，暴風圈今天早上才脫離本島，緊接在後的中度颱風馬勒卡也可能在週末襲台。專家警告，馬勒卡離台灣有一段距離，台灣東部海域有暖洋流黑潮經過，對颱風的成長有所助益，要關注馬勒卡強度可能增強。
今年侵襲台灣的颱風不多，但個個來者不善。七月的尼伯特挾帶百年罕見的十七級風重創東台灣，莫蘭蒂也以廿一年來地表最強的颱風之姿，從恆春半島南方巴士海峽而來，對台灣東南部影響甚巨。
天氣風險管理公司總監賈新興表示，尼伯特與莫蘭蒂生成時，海洋溫度偏高加上大氣環境適合颱風成長，因此颱風結構非常完整，襲台時挾帶大量雨水與強風造成重大災情。
今年颱風普遍偏強，與地球暖化是否有關？賈新興表示，的確有學者認為地球暖化對颱風的生成有幫助，但也有學者不認同，目前仍未有強而有力的數據證明暖化和颱風的關聯性。
目前看來，馬勒卡的結構不像莫蘭蒂完整，體型也不大，風雨預估不會像強颱尼伯特或莫蘭蒂。
依路徑預測 可能發布陸警
賈新興表示，按照目前預測路徑，馬勒卡將會從台灣的東北外海經過，颱風中心也許不會登陸台灣，但花蓮以北與台灣北部有機會被暴風圈籠罩，可能會發布陸上颱風警報。
氣象局說雙颱重疊機率小
至於莫蘭蒂與馬勒卡會否出現雙颱警報重疊狀況？氣象局表示，隨著莫蘭蒂威力減弱、暴風圈縮小，雙颱警報重疊的機率已逐漸降低。
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