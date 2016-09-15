莫蘭蒂橫掃 87萬戶停電33傷1失蹤
〔記者李欣芳、陳薏云、陳彥廷、鍾麗華、涂鉅旻、陳炳宏／綜合報導〕莫蘭蒂颱風中秋節前夕大鬧南台灣，中央災害應變中心統計，截至昨晚九點，有卅三人因颱風受傷送醫，一人失蹤。全台最高有八十七萬餘戶停電、七十萬餘戶停水，逾九千戶市話停話。路樹、市招倒塌等共計四千三百件。
經濟部透過臉書公告最新訊息 ，截至昨晚十點，全國仍有約四十九．七萬戶停水、四十．九萬戶停電中，主要集中於高雄、屏東地區。
晚間仍有40餘萬戶水電未修復
帶來破表風速的莫蘭蒂襲台，恆春半島台電核三廠前晚先降載至三成運轉後，昨晨評估風雨過大，緊急解聯（停機），解聯之後，該廠對外的六條高壓線路全受颱風影響跳脫。台電昨強調，跳脫是在解聯之後，無核安疑慮。
風強雨大 核三廠緊急停機
核三廠副廠長高起就表示，昨天備轉容量有十一％左右，不發電尚不影響整個電網，廠內目前以柴油發電機組及汽渦輪發電為主，兩個機組回到發電滿載狀態並併聯入電網，約需廿個小時，待風雨稍歇後就會進行。
因應莫蘭蒂颱風來襲，蔡總統昨一早在臉書上傳圖片，提醒民眾「颱風來襲、注意安全」。行政院長林全昨也二度前往中央災害應變中心視察，氣象局評估緊接著另一颱風馬勒卡將在週六最接近台灣，林全呼籲民眾，雖然莫蘭蒂颱風高峰快要過了，仍不可掉以輕心，「很不幸的下一個颱風（馬勒卡）離台灣很近，恐會造成威脅。」
行政院發言人童振源表示，適逢中秋連續假期，請民眾事先查詢海陸空交通資訊，注意返鄉旅途自身安全，避免夜間雨中開車。
國防部昨表示，國防部此次風災待命兵力約三萬三千餘人，將持續加強各項災防整備、投入災害復原工作。
中央災害應變中心統計，受傷民眾多因為騎機車被吹倒或被路樹壓傷，高雄市高雄港有四艘漁船斷纜擱淺，其中一名五十八歲陳姓台籍漁工於返港途中，遭浪捲入海中失蹤，搜救中。
11條土石流紅色警戒區
農委會水保局則統計，目前全台已有十一條土石流紅色警戒區，四百四十五條土石流潛勢溪流黃色警戒，已通知各縣市立即撤離危險區域民眾，目前全台已累計疏散撤離六千兩百四十二人。
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標題：莫蘭蒂橫掃 87萬戶停電33傷1失蹤
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