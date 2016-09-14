中秋節加颱風 北市蔬菜價漲14.6%

2016-09-14

〔記者黃建豪、林彥彤、詹士弘、黃淑莉、廖淑玲／綜合報導〕中秋佳節將屆，但伴隨莫蘭蒂颱風逼近，台北市蔬菜價格昨天出現明顯漲幅，總平均價每公斤卅七．六元，漲幅約十四．六％；西螺果菜市場昨菜價均價每公斤卅四．四元，比上週六的廿九．五元漲了近兩成。農民昨天也搶收將收成的木瓜，希望減少損失。

農糧署昨天表示，為了避免消費者在颱風前被蔬菜零售業者「剝皮」，從昨天起大台北地區三大超商、愛買、家樂福以及全聯等八家賣場均依照原始簽訂的合約銷售「不漲價」，供應平價蔬菜給消費者。

以全聯販售的蔬菜價格為例，中秋應景蔬菜如玉米一包卅五元、青椒一盒五十二元、茭白筍一包九十九元等，消費者仍可買到價格合理的蔬菜。

台北農產運銷公司的高麗菜價格，昨由每公斤廿．二元，上漲至廿五．三元，漲幅約廿五％；包心白菜由每公斤廿．一元上漲至廿五元，漲幅約廿四．四％；青蔥由每公斤四十七元上漲至五十五元，漲幅約十四．四％；大多蔬菜皆漲價，僅甜玉米和辣椒下跌。

西螺果菜市場漲最多的是小白菜及小黃瓜，小白菜每公斤批發價從卅元漲至五十元，小黃瓜五十五元漲至九十一元，漲幅逾六成。

毛豬供應量很充足，雲林肉品市場表示，昨天交易量破三千頭，充分供應中秋節需求，目前批發價每百公斤七千元左右，和去年中秋節不相上下。

「去年四分地木瓜全給蘇迪勒颱風收走，只能在莫蘭蒂來襲前搶收。」雲林縣林內鄉木瓜農鄭浩維昨清晨動員人手緊急搶收木瓜，原本一天收一千公斤，昨天搶收兩千公斤。他表示，目前木瓜批發價上漲約十元，頂級貨每公斤約四十六到四十八元，希望能躲過風災。