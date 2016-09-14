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雙颱環伺 馬勒卡恐接著來

2016-09-14

〔記者甘芝萁／台北報導〕西北太平洋颱風生成活躍，強颱莫蘭蒂之外，昨又生成二個颱風雷伊和馬勒卡，形成「三颱共舞」，還好僅維持短短十二小時，雷伊颱風登陸越南後就減為熱帶性低氣壓。目前台灣仍有強颱莫蘭蒂及輕颱馬勒卡「雙颱」環伺。

3颱共舞成歷史 雷伊只維持12小時

氣象局警告，馬勒卡預估路徑緊跟在莫蘭蒂之後，可能在十六日靠近台灣東側後北轉而上，會多靠近台灣？影響如何？到週末才會較明朗，但東部地區還是須防範連續遭颱風侵襲。

今年第十五號颱風雷伊與十六號颱風馬勒卡，昨凌晨二時左右分別生成，不過雷伊登陸越南後就降為熱帶性低氣壓而成「短命颱」。馬勒卡目前仍在關島西方海面，以每小時廿二公里速度，向西北西進行，馬勒卡緊接著在莫蘭蒂後，可能也會影響台灣東部，據氣象局預估路徑顯示，目前預測可能在十六日靠近台灣東側後北轉，再朝日本去，會多靠近台灣？要到週末才會較明朗，須持續觀察。

氣象局統計，「三颱共舞」情況並不稀奇，二○○○年迄今共發生過十七次，幾乎每年有一次，而其中十三次至少有一個颱風侵台；近二年的「三颱共舞」包括去年六到七月的昌鴻、蓮花、南卡颱風，及今年八月的蒲公英、獅子山、圓規颱風，再加上這次的莫蘭蒂、雷伊、馬勒卡。

兩颱相距太遠 不至於出現藤原效應

目前莫蘭蒂與馬勒卡颱風一前一後都在台灣東側，外界憂心二颱風恐互相牽引產生藤原效應，氣象局及氣象專家吳德榮都表示，藤原效應一般是兩個颱風相距約一千公里時會產生牽引互繞狀況，目前兩颱相距太遠，超過一千五百公里，不至於產生藤原效應。

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