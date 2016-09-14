雙颱環伺 馬勒卡恐接著來
2016-09-14
〔記者甘芝萁／台北報導〕西北太平洋颱風生成活躍，強颱莫蘭蒂之外，昨又生成二個颱風雷伊和馬勒卡，形成「三颱共舞」，還好僅維持短短十二小時，雷伊颱風登陸越南後就減為熱帶性低氣壓。目前台灣仍有強颱莫蘭蒂及輕颱馬勒卡「雙颱」環伺。
3颱共舞成歷史 雷伊只維持12小時
氣象局警告，馬勒卡預估路徑緊跟在莫蘭蒂之後，可能在十六日靠近台灣東側後北轉而上，會多靠近台灣？影響如何？到週末才會較明朗，但東部地區還是須防範連續遭颱風侵襲。
今年第十五號颱風雷伊與十六號颱風馬勒卡，昨凌晨二時左右分別生成，不過雷伊登陸越南後就降為熱帶性低氣壓而成「短命颱」。馬勒卡目前仍在關島西方海面，以每小時廿二公里速度，向西北西進行，馬勒卡緊接著在莫蘭蒂後，可能也會影響台灣東部，據氣象局預估路徑顯示，目前預測可能在十六日靠近台灣東側後北轉，再朝日本去，會多靠近台灣？要到週末才會較明朗，須持續觀察。
氣象局統計，「三颱共舞」情況並不稀奇，二○○○年迄今共發生過十七次，幾乎每年有一次，而其中十三次至少有一個颱風侵台；近二年的「三颱共舞」包括去年六到七月的昌鴻、蓮花、南卡颱風，及今年八月的蒲公英、獅子山、圓規颱風，再加上這次的莫蘭蒂、雷伊、馬勒卡。
兩颱相距太遠 不至於出現藤原效應
目前莫蘭蒂與馬勒卡颱風一前一後都在台灣東側，外界憂心二颱風恐互相牽引產生藤原效應，氣象局及氣象專家吳德榮都表示，藤原效應一般是兩個颱風相距約一千公里時會產生牽引互繞狀況，目前兩颱相距太遠，超過一千五百公里，不至於產生藤原效應。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 魏明谷回應颱風假「放個毛」 原來是秘書小孩…
- 強颱莫蘭蒂來襲 停班停課最新資訊看這裡
- 〈yes123 Q& A〉離職前，假未休完就代表無條件自動放棄嗎？
- 渡邊直美跨海聯誼 相中台男
- 【愛讀書】 《怪物》
- 缺智慧電表 手動版先頂著
- 自由廣場》基本工資調漲5% 政府不負責任
- 南韓面板供貨緊 夏普友達迎轉單商機
- 8歲寄養童找到家 將出養美國
- 鄰居交惡 颱風夜縱火揮刀 3人中刀送醫
- 希拉蕊掛病號 歐巴馬出馬輔選
- 大台中少年英雄獎 即起推薦報名
- 101週年慶第二波 機器人助陣
- 連假就醫門診 健保署APP快易查
- 8局無安打 小熊強投9下破功
- 〈愛情加油站〉不求人 不求你
- 亞洲挑戰盃》禁區失守三分不準 我吞首敗
- 素還真又當賊 向警問好被「識」破
- 吳鈞堯／他們的月亮
- 菲總統︰擬終止巡南海 向俄中軍購
- 尼泊爾「因陀羅節」登場
- 中秋下雨免驚！917才有滿月
- 憂心供應過剩 國際油價下挫
- 105年後新禮廳 擬漲價1.2倍
- 搶看總統府紀念品 陳明珠推薦文建夾
- 追查TRF一條龍 金管會罰7國銀
- 一進門就沒訊號》竹北東平里打手機 室內GG
- 薄瑞光將卸任AIT理事主席 蔡：歡迎常回來走走
- 遺產到手想歸宗 法官替養父說不准
- 荷蘭郵票吸睛 辣模超前衛登場
- 電價合理化 立委籲電力市場改革
- 教師會務假被取消 全教總批北市打壓
- 關鍵時刻》決定打中職 鋒砲首獲複數約
- 兆豐農場被檢舉 防疫所：沒發現虐待
- 網站公告凸槌╱作文得獎超開心 一覺醒來變落選
- 中客團急凍 奮起湖不受影響
- 北市大校務會議投票 戴遐齡續任
- 自由廣場》中研院的「改革工程」如何啟動？
- 張韻明個展《生命之痕》
- 鋸齒幾何 繽紛躍動Ferragamo
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：雙颱環伺 馬勒卡恐接著來
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分