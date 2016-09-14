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暴風圈逼近…蘭嶼入夜千戶停電 全島漆黑

2016-09-14

〔記者張存薇、黃明堂、陳薏云、王秀亭、劉禹慶、涂鉅旻／綜合報導〕強烈颱風莫蘭蒂襲台，兩個月前經歷尼伯特重創的台東人餘悸猶存。台東縣長黃健庭昨在與中央災害應變中心視訊連線時直言：「面對十七級風，怎麼準備都沒有用，就是路燈倒了，我們把它扶起來，民眾就待在家裡不要出門！」

估秋節清晨 暴風圈脫離本島

莫蘭蒂颱風強度持續增強，速度卻由每小時廿一公里降為十六公里，影響台灣時間延長，今天凌晨是風雨最大的時候，預估明天中秋節清晨暴風圈脫離台灣本島。

此次颱風，蘭嶼最大陣風十七級，平均十三級，昨天傍晚後，蘭嶼就因風大雨強而停電，全島漆黑。蘭恩文教基金會執行長瑪拉歐斯說，椰油、紅頭、漁人三部落至少停電三次。台電蘭嶼電廠表示，全島共一三二四戶停電，原因不明，須待今天才能外出巡視查修。

瑪拉歐斯說，因為陸續停電，蘭嶼島上黑暗一片，居民很怕間歇暴雨強風造成鐵皮屋損壞；蘭嶼北岸深夜已經出現巨浪，還好拼板舟都已經進入船屋避強颱，風聲呼呼作響，民眾不敢睡覺。

另，南迴線鄉鎮深夜之後雖無雨，但風勢強勁，大武警分局特別提醒民眾不要外出，南迴公路處於無法全線通車狀態。

消防署昨對台東縣、高雄市預防性撤離廿一名民眾，另台東縣利稻部落、高雄市梅山等地區因唯一對外道路台廿線受災阻斷，也進行撤離疏散。

行政院長林全昨晚前往中央災害應變中心坐鎮視察，林全表示，此次颱風明顯影響南部地區，不能掉以輕心，且遇中秋大潮，沿岸低窪地區更要特別注意。農委會水保局於昨日下午發布卅六條土石流潛勢溪流黃色警戒，分布於屏東等三縣市。

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